Cosenza, l’Associazione “La Via Popilia” presenta l’incontro sulle strade consolari romane | INFO

Il 22 maggio prossimo alle ore 19.00, nella splendida cornice della Cattedrale di Cosenza, si terrà un importante convegno sulle strade consolari romane, organizzato dall’Associazione La Via Popilia che da anni promuove l’itinerario di turismo lento dell’antica strada romana che congiungeva Reggio con Capua. I lavori saranno introdotti da Ferdinando Morelli dell’Associazione La Via Popilia, mentre gli interventi saranno affidati a Don Luca Perri, Parroco della Cattedrale, Fulvio Terzi, Architetto, Paola Morano, Guida turistica, Raffaele Pane, Sindaco di Scigliano, Mario Reda, Agronomo, Luigi Caputo, Rievocatore storico della Legio X Fretensis, Emilio Minasi, Studioso dell’Associazione Via Annia Popilia Lions, Stefano Vecchione, Storico.
Si discuterà dell’importanza della rete viaria romana, vero capolavoro di ingegneria che non solo garantiva un controllo militare rapido ed efficace delle numerose regioni dell’impero, ma anche permetteva comunicazioni veloci, favoriva commercio e ricchezza, univa popoli e territori sotto la cultura romana.
Tra queste strade la Via Popilia, ab Regio ad Capuam, costituì un volano di sviluppo economico per tutto il territorio attraversato, che prima era stato la terra del grande popolo dei Brettii e delle colonie della Magna Grecia.