Cosenza, Gioventù Nazionale: “sull’area ex Ferrovie della Calabria servono controlli, sicurezza e riqualificazione”

Gioventù Nazionale Cosenza, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, accende i riflettori sull’area delle ex Ferrovie della Calabria, situata nel cuore di Cosenza, a pochi minuti dal Comune. Un’area che, secondo il movimento, è diventata simbolo di degrado e illegittimità, e che ormai non può più essere tollerata. Il rilancio della questione arriva direttamente da Nicola Caruso, che, in un video diffuso sui social, ha definito la situazione “una vergogna che Cosenza non merita più di sopportare”. Secondo Caruso, i locali sono “occupati dal centro sociale Rialzo da quasi vent’anni”, una situazione che definisce inaccettabile per la città.

Nel comunicato, Gioventù Nazionale spiega di aver portato il problema “nelle sedi ufficiali”, chiedendo interventi concreti da parte delle Ferrovie della Calabria, della Regione Calabria e del Comune di Cosenza, affinché venga fatta piena luce sulla situazione. Tra le segnalazioni del movimento, ci sono voci di possibili feste non autorizzate, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e la presenza stabile di soggetti stranieri, presumibilmente senza un regolare titolo di soggiorno. Il movimento chiede alle autorità competenti di effettuare verifiche immediate e puntuali.

“Adesso basta ambiguità. Basta zone franche. Basta tolleranza verso chi pensa che uno spazio pubblico o di interesse pubblico possa diventare terra di nessuno”, ha dichiarato Nicola Caruso, ribadendo la fermezza dell’iniziativa. Gioventù Nazionale chiede un intervento risolutivo, con controlli, accertamenti e, se necessario, sgombero. In aggiunta, il movimento richiede una “riqualificazione vera di quest’area”, sottolineando l’importanza di riaffermare la legalità e la sicurezza nel cuore della città.