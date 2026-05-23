Cosenza, “Gestire meglio i rifiuti per pagare meno”: tavola rotonda di Legambiente Calabria

Sarà Cleto (CS), nello splendido Castello Angioino di Savuto, ad ospitare la tavola rotonda “Gestire meglio i rifiuti per pagare meno: un’opportunità per i cittadini”, organizzato da Legambiente Calabria, con il supporto di Conai, per il 27 maggio dalle ore 18:30. La scelta di Cleto come location dell’iniziativa non è casuale. L’Amministrazione comunale, grazie alla raccolta differenziata, ha realizzato in concreto un abbassamento delle tariffe per i propri cittadini.

Nel corso dell’Ecoforum regionale di Legambiente Calabria, il comune di Cleto è salito sul podio, conquistando il terzo posto assoluto come comune “Rifiuti Free”. Una best practice sulla quale sono chiamati a confrontarsi le Amministrazioni locali, dalla Regione ai Comuni sino ai cittadini, per individuare le prospettive di miglioramento nella gestione del ciclo dei rifiuti in Calabria, nell’interesse dell’ambiente e dei calabresi, seguendo le parole chiave: prevenzione, riduzione, riuso,

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Cleto, Armando Bossio, la tavola rotonda, moderata dal referente nazionale di Legambiente, Emilio Bianco, seguirà l’intervento di Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, che introdurrà i lavori. A seguire, gli interventi di Salvatore Siviglia, dirigente Regione Calabria; Vincenzo De Matteis, dirigente Arpacal; Maria Concetta Dragonetto, responsabile Conai e dell’assessore regionale con delega all’ambiente Antonio Montuoro. Le conclusioni sono affidate a Laura Brambilla, referente di Legambiente nazionale.