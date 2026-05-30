Cosenza, Europa Verde/AVS dopo il voto: “aree interne chiedono futuro: premiate leadership femminili credibili”

“Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio consegnano al Cosentino un dato politico che merita attenzione: nei territori delle aree interne cresce il bisogno di una politica concreta, credibile e vicina alle comunità, e sempre più spesso questo bisogno trova rappresentanza anche attraverso leadership femminili. In Calabria, dove la presenza delle donne nelle istituzioni continua a essere inferiore rispetto a quella maschile e dove l’accesso ai ruoli decisionali resta ancora segnato da forti squilibri, l’elezione o la riconferma di una sindaca assume un significato che va oltre il singolo risultato locale. Significa affermare un’idea diversa di amministrazione, fondata sulla presenza quotidiana, sull’ascolto e sulla costruzione di legami reali con il territorio“. È quanto dichiarano Giuseppe Campana, segretario regionale AVS e il Coordinamento del Circolo di Cosenza Europa Verde/AVS.

“È un tema – proseguono – che riguarda direttamente il futuro delle aree interne, troppo spesso dimenticate dalle grandi scelte politiche nazionali e regionali. Comunità che continuano a perdere servizi, presìdi sanitari, scuole, trasporti e opportunità di lavoro, mentre lo spopolamento svuota interi paesi e costringe soprattutto i giovani a partire. Difendere le aree interne oggi significa difendere un pezzo fondamentale della Calabria. Significa investire nella qualità della vita, nella mobilità, nella sanità territoriale, nella tutela ambientale e nei servizi pubblici essenziali. Ma significa anche riconoscere il valore di amministratori e amministratrici che ogni giorno, nei piccoli comuni, tengono insieme comunità spesso lasciate sole“.

“Per questo il segretario regionale e i componenti del Coordinamento del Circolo di Cosenza Europa Verde/Alleanza Verdi Sinistra – sottolineano – esprimono soddisfazione rivolgendo gli auguri di buon lavoro a Tiziana Agosto, eletta sindaca di San Pietro in Guarano, e a Linda Cribari, riconfermata alla guida del Comune di San Fili con oltre il 75% dei consensi. Due esperienze diverse, ma entrambe vicine ai valori e alla sensibilità politica di Alleanza Verdi e Sinistra ed Europa Verde: attenzione ai territori, difesa dei beni comuni, centralità delle persone, sostenibilità ambientale e tutela delle fasce più fragili. A Tiziana Agosto va l’augurio di un mandato capace di trasformare in azioni concrete i principi di “Solidarietà e progresso” che hanno caratterizzato il suo percorso elettorale. A Linda Cribari va invece il riconoscimento per una riconferma ampia e significativa, che testimonia un rapporto di fiducia costruito negli anni con la propria comunità“.

“Le aree interne – dichiara ancora Campana e il Coordinamento della città bruzia – hanno bisogno di istituzioni presenti, credibili e capaci di costruire risposte quotidiane ai bisogni delle persone. La politica locale resta il primo presidio democratico nei territori più fragili e oggi più che mai serve una visione che metta al centro comunità, ambiente, servizi pubblici e diritti. Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra conferma la propria disponibilità a collaborare su tutti i temi condivisi: sostenibilità ambientale, giustizia sociale, partecipazione democratica, difesa dei servizi essenziali e rilancio delle aree interne“.