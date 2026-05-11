Cosenza Comics and Games porta 4 nuove mostre al Museo del Presente: un viaggio tra fumetto, animazione e illustrazione contemporanea

Dal 12 al 22 maggio il museo accoglie quattro mostre gratuite dedicate al fumetto, all'animazione e all'illustrazione contemporanea

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Dal 12 al 22 maggio, il Museo del Presente di Rende diventa uno dei luoghi principali della cultura pop calabrese grazie alle nuove mostre di Cosenza Comics and Games, tutte ad ingresso gratuito. Per dieci giorni, il museo ospiterà quattro percorsi espositivi che esplorano il fascino del fumetto, dell’animazione e dell’illustrazione contemporanea. La prima mostra, “What If…?”, invita il pubblico a immergersi nel multiverso dei fumetti con una selezione di cover iconiche e reinterpretazioni moderne provenienti dalla collezione privata di Antonio Tassoni. A completare l’esposizione, le illustrazioni di Federico Pugliese, autore del manifesto ufficiale dell’edizione del festival, che guideranno i visitatori in un viaggio tra mondi alternativi e nuove prospettive narrative.

Accanto a questa esposizione, prende forma “Eisaku Inoue: Saint Memories”, una mostra dedicata al maestro dell’animazione giapponese, noto per il suo contributo alla saga di Saint Seiya. In mostra una selezione di key frame originali provenienti dall’arco di Asgard della serie televisiva e dagli OVA delle Dodici Case di Hades. I visitatori potranno ammirare la precisione del tratto e la forza espressiva che hanno segnato alcune delle scene più amate dai fan dei Cavalieri dello Zodiaco. Il percorso prosegue con la mostra dei vincitori della quarta edizione del Premio Nazionale GRANO 2025, promosso da Galileo Editore. Le opere dei primi tre classificati raccontano l’evoluzione dell’illustrazione contemporanea, mettendo in dialogo diverse sensibilità artistiche e narrazioni visive che testimoniano la vitalità di un settore in continuo sviluppo.

La rassegna si conclude con “Di Segni e Di Lettere”, curata da Simonluca Spadanuda, un progetto che intreccia grafica e tipografia per celebrare i fumetti più rilevanti del panorama mondiale. Le trenta composizioni originali reinterpretano personaggi e atmosfere attraverso l’uso esclusivo del carattere tipografico, dimostrando come le lettere possano diventare vere e proprie immagini e narrazioni. Questa mostra è frutto della collaborazione con il Festival del Fumetto di Catanzaro, Nuvola Comics, ed è un perfetto esempio del dialogo tra tradizione fumettistica e design contemporaneo.

L’apertura ufficiale delle mostre è prevista per il 12 maggio, con accesso al museo dalle 16:00 e inaugurazione alle 17:00. Nei giorni successivi, il Museo del Presente sarà visitabile dal martedì al sabato nelle fasce orarie 09:00–12:30 e 16:00–19:30, mentre la domenica sarà aperto dalle 16:00 alle 19:30. Le mostre anticipano l’atteso Festival Cosenza Comics and Games, che dal 15 al 17 maggio animerà il Parco acquatico con incontri, ospiti, spettacoli, cosplay, giochi e attività per tutte le età. Un’occasione imperdibile per vivere tre giorni di creatività, divertimento e cultura pop insieme a tutta la comunità.

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