Cosa ne pensano i polacchi di Reggio Calabria? Due ore e vanno via, che figuraccia con la spazzatura | INTERVISTA

Tanti turisti stranieri restano ben impressionati da Reggio Calabria e, un po’ per cortesia, un po’ per il breve periodo di tempo passato in città, nel centro storico, nella parte più bella, riportano un giudizio più che positivo. Qualcuno però, se ne lamenta. E non ha tutti i torti. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, una cittadina polacca che vive a Reggio Calabria da diversi anni, ha raccontato cosa ne pensano i suoi connazionali che vengono a visitare la città.

Innanzitutto, a causa delle scarse informazioni turistiche, soprattutto sui luoghi da visitare in provincia, la permanenza dei turisti polacchi (e chissà, non solo la loro) è limitata a qualche ora, poi si spostano a Tropea, Pizzo o addirittura in Sicilia. Da ciò, se ne deduce che Reggio Calabria non riesce a massimizzare l’afflusso turistico che riceve.

I turisti, infatti, girano solo nel centro storico della città tra Museo, Corso Garibaldi, via Marina, Duomo e Castello Aragonese. Poi, non avendo abbastanza informazioni relative alle località della provincia, come spiega la cittadina, si organizzano per andare via.

E poi la questione spazzatura. I polacchi sono abituati a una pulizia a 360° e, come fa notare la signora durante l’intervista, non vedono di buon occhio la situazione di alcune zone, anche centrali, abbandonate al degrado.