Corrinsieme 2026, il 28 giugno la 20ª edizione da Santa Caterina dello Ionio

L’edizione 2025 è stata quella della ripartenza dopo ben dodici anni consecutivi di assenza. Ora, la Corrinsieme di Santa Caterina dello Ionio non si ferma più, tanto che la macchina organizzativa si è rimessa in modo per allestire, in grande stile, quella che sarà la ventesima edizione di una delle corse su strada più amate dai podisti di tutto il Sud Italia. Il C.S. Giovanile Catanzaro Lido, presieduto da Santino Mineo, e il comitato organizzatore con a capo Gino Caporale e composto, tra gli altri, dal suo vice Domenico Carioti, dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone, hanno scelto la data: si correrà domenica 28 giugno nel tradizionale circuito di Santa Caterina dello Jonio.

Valevole come quarta prova regionale del campionato di corsa su strada Master, la ventesima edizione della Corrinsieme è stata inserita nel calendario ufficiale della Fidal Calabria e il suo circuito di dieci chilometri (otto per le donne) sarà aperto alla competizione delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores.

Anche quest’anno, la manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Santa Caterina dello Jonio.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e anche per la ventesima edizione lo speaker ufficiale sarà la storica voce della Maratona di Roma Lodovico Nerli Ballati.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sono sul sito ufficiale www.corrinsieme.it.