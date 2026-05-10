Corri Catania 2026: un serpentone bianco di 20.000 persone fra sport, festa e solidarietà | VIDEO

Catania è oggi il cuore pulsante di una straordinaria giornata di sport e partecipazione: la Corri Catania 2026 ha ufficialmente preso il via, accogliendo migliaia di persone pronte a correre, camminare e celebrare la solidarietà in una festa collettiva senza precedenti. L’evento, giunto alla sua 18ª edizione, ha visto le strade del centro storico animarsi sin dalle prime luci del mattino con un’ondata di entusiasmo, musica e colori.

Un evento di solidarietà e Inclusione

Quest’anno, l’evento ha un significato ancora più speciale: l’obiettivo è sostenere il progetto “Proteggiamo l’Infanzia”, destinato all’allestimento dell’Ambulatorio T.I.M.MI. presso l’Ospedale Garibaldi Nesima. Questo spazio di cura, ascolto e protezione avrà il compito di contrastare ogni forma di violenza sui minori, una causa che ha toccato profondamente tutti i partecipanti.

Il percorso, che si snoda tra i luoghi più suggestivi di Catania, come via Etnea, Villa Bellini, piazza Carlo Alberto e piazza Duomo, ha visto una partecipazione di oltre 20.000 persone, tutte unite per la stessa causa. Tra famiglie, studenti e associazioni, la città si è trasformata in una palestra a cielo aperto, un momento speciale di condivisione e socializzazione.

Un successo tra partecipazione e coinvolgimento

L’atmosfera che ha accompagnato l’evento è stata pervasa da una straordinaria energia positiva e da un forte spirito di solidarietà. A partire dalle ore 10:00, il serpentone di partecipanti ha iniziato a muoversi, correndo o camminando, lungo le strade del centro storico, vivendo Catania da veri protagonisti.

Il villaggio della manifestazione, allestito ieri in Piazza Università, ha visto un’affluenza record. Atleti di diverse discipline hanno dato vita a numerose esibizioni, trasformando la piazza in una vera e propria palestra all’aperto. Nel frattempo, gli stand di Corri Catania hanno offerto l’ultimo kit a coloro che non si erano ancora registrati: una t-shirt, un pettorale e una sacca per sostenere il progetto.

Per permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano di limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta. Dalle ore 8:30 fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito lungo il percorso della gara, con divieti che interesseranno numerose strade del centro, tra cui via Etnea, via Angelo Litrico, piazza Roma e piazza Duomo.