Corigliano Rossano, Fratelli d’Italia rilancia: “sicurezza prioritaria per l’estate”

“La sicurezza resta una delle emergenze principali di Corigliano Rossano e Fratelli d’Italia torna ad accendere il dibattito politico cittadino con una posizione decisa e senza ambiguità, soprattutto ora a pochi giorni dalla stagione estiva, in cui i flussi aumentano nelle zone costiere ad alta densità turistica. Il partito interviene con un documento nel quale rivendica il lavoro svolto dal senatore Ernesto Rapani e rilancia la necessità di un rafforzamento concreto della presenza dello Stato sul territorio”. Lo afferma in una nota FdI Corigliano Rossano.

“Nel testo, predisposto dal Dipartimento Comunicazione a cura della componente Ida Parise, viene evidenziata la crescita degli episodi criminali registrati negli ultimi anni tra incendi, intimidazioni, aggressioni e violenze che hanno aumentato la preoccupazione dei cittadini. Una situazione che, secondo Fdi, richiede interventi immediati e continui, senza sottovalutazioni”.

“Si sottolinea l’attività portata avanti dal senatore Rapani in Commissione Giustizia al Senato e nei rapporti con il Governo nazionale per ottenere strumenti e risorse in grado di rafforzare il controllo del territorio. Tra i risultati rivendicati dal partito c’è l’elevazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano a sede di Primo Dirigente che ha già comportato l’assegnazione di uomini e mezzi, considerato un risultato importante per il presidio della sicurezza nell’intera area della Sibaritide”.

“Fratelli d’Italia richiama anche l’attenzione sull’arrivo del dottor Raffaele Francesco Iasi alla guida del Commissariato, passaggio ritenuto strategico per consolidare il lavoro delle forze dell’ordine in una zona ampia e complessa che comprende decine di comuni e circa duecentomila abitanti. Così come sono in itinere una serie di istanze per l’elevazione a Gruppo dell’attuale Reparto territoriale dei Carabinieri, un’argomentazione importante introdotta dal Sen. Rapani nel corso di un incontro pubblico organizzato e voluto dalle organizzazioni sindacali”.

“Ma il partito chiede ulteriori passi avanti. Nel documento si sostiene con forza l’attivazione del protocollo “Strade Sicure”, con l’impiego dei militari a supporto delle forze dell’ordine. Una misura che servirebbe a rafforzare il contrasto alla criminalità e a garantire maggiore tranquillità ai cittadini. FdI sottolinea anche sull’aspetto culturale della battaglia contro l’illegalità. Il partito parla della necessità di costruire una comunità fondata sul rispetto delle regole, della legalità e della responsabilità individuale. «La sicurezza si difende ogni giorno», è il messaggio che emerge dal documento, insieme alla richiesta di una reazione collettiva contro ogni forma di compromesso con la criminalità. La linea politica di Fdi è chiara: più controlli, presenza costante dello Stato e tolleranza zero verso chi mina sicurezza e convivenza civile”.