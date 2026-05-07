Convocato il Consiglio Regionale della Calabria: al centro demanio marittimo, Aterp e ciclone Harry

Il Presidente dell’Assise legislativa calabrese, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 11:00, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. Durante la seduta, l’Assemblea sarà chiamata a esaminare una serie di proposte di legge, provvedimenti amministrativi e mozioni su temi rilevanti, tra cui il demanio marittimo, il bilancio dell’Aterp Calabria, modifiche normative regionali e iniziative collegate agli eventi calamitosi, come il recente ciclone Harry che ha colpito la regione.

All’ordine del giorno figurano: Proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^ , di iniziativa dei consiglieri regionali D. Iriti e L. De Francesco , relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti;

, di iniziativa dei consiglieri regionali e , relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti; Proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^ , di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere Pietropaolo ;

, di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere ; Proposta di legge n. 47/13^ , di iniziativa del consigliere regionale Cirillo , recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, con relatore la consigliera De Francesco ;

, di iniziativa del consigliere regionale , recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, con relatore la consigliera ; Proposta di legge n. 48/13^, sempre di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, relativa alla modifica dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, con relatore la consigliera De Francesco; Inoltre, saranno discusse le seguenti proposte di legge: Proposta di legge n. 53/13^ , di iniziativa del consigliere regionale Giannetta , recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo”, con relatore lo stesso consigliere Giannetta ;

, di iniziativa del consigliere regionale , recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo”, con relatore lo stesso consigliere ; Proposta di legge n. 56/13^, di iniziativa del consigliere regionale Mattiani, sulle integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 in materia di delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, con relatore il consigliere Mattiani; Completano l’ordine del giorno le seguenti mozioni: Moazione n. 29/13^ sull’attivazione degli strumenti europei e nazionali di sostegno per i territori calabresi colpiti dagli eventi calamitosi, con riferimento al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea;

sull’attivazione degli strumenti europei e nazionali di sostegno per i territori calabresi colpiti dagli eventi calamitosi, con riferimento al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; Moazione n. 14/13^ sulle iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara;

sulle iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara; Moazione n. 15/13^ sulla riprogrammazione urgente delle risorse FSC 2021-2027 per interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e contrasto al dissesto in Calabria a seguito del ciclone Harry. Il Consiglio regionale si prepara dunque ad affrontare questioni fondamentali per la regione, tra cui la gestione delle risorse per la ricostruzione post-calamità e la regolamentazione del demanio marittimo, tematiche che riguardano da vicino la sicurezza e lo sviluppo della Calabria.