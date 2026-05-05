Coni Calabria, nuova riunione della Giunta: approvato il bilancio e rafforzato il futuro dello sport

Si è riunita ieri, lunedì 4 maggio, la Giunta Regionale del CONI Calabria, con la partecipazione al completo di tutti i suoi componenti. Nel corso della seduta, sono stati esaminati e discussi diversi temi strategici per il futuro dello sport calabrese, con particolare attenzione alle politiche di sviluppo dell’attività sportiva sul territorio, al sostegno delle società e associazioni e alla promozione della pratica sportiva tra i giovani. Un momento importante per il CONI Calabria, che ha approvato all’unanimità il bilancio, unitamente a tutti i punti all’ordine del giorno, confermando una piena condivisione delle scelte adottate.

“Un segnale chiaro di coesione e unità di intenti da parte dell’intero organismo, che rafforza il percorso intrapreso e conferma la volontà comune di lavorare in maniera sinergica per garantire alla Calabria un futuro sportivo sempre più solido e radioso, futuro che questa terra merita e chiede a gran voce”, ha commentato il presidente Tino Scopelliti. Il presidente ha inoltre espresso le sue congratulazioni alla FIGC per il titolo di Campioni d’Italia U19 nel trofeo delle Regioni di Calcio a 5, e alla FIDASC per il titolo di Campioni d’Italia di Tiro a Palla, eventi che sono un chiaro segno del grande potenziale sportivo della Calabria.

La riunione ha ribadito il ruolo centrale dello sport come leva di crescita sociale, educativa e territoriale, nonché l’impegno del CONI Calabria nel promuovere iniziative e progettualità capaci di valorizzare le eccellenze sportive regionali.