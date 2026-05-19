Congresso Regionale di Forza Italia, Mazzaferro: “la leadership di Cannizzaro forte e vicina ai territori”

Un messaggio chiaro quello emerso dal primo Congresso Regionale di Forza Italia Calabria svoltosi a Lamezia Terme: la riconferma all’unanimità dell’Onorevole Francesco Cannizzaro nel ruolo di Segretario Regionale del partito. Tra i presenti anche Vincenzo Mazzaferro, Segretario di Forza Italia Gioiosa Ionica e dirigente provinciale, che ha espresso parole di grande stima e sostegno nei confronti del parlamentare azzurro, sottolineandone “la capacità di restare vicino ai territori, agli amministratori e alla gente”.“La riconferma di Francesco Cannizzaro – ha dichiarato Mazzaferro – rappresenta molto più di un risultato politico. È l’ennesimo positivo segnale di una guida autorevole, concreta e profondamente radicata nella nostra regione, capace di interpretare i valori liberali e moderati che da sempre contraddistinguono Forza Italia”.

Mazzaferro evidenzia anche il valore politico della candidatura di Cannizzaro a Sindaco di Reggio Calabria

Mazzaferro evidenzia anche il valore politico della candidatura di Cannizzaro a Sindaco di Reggio Calabria, definendola “il simbolo concreto di un forte attaccamento alla propria terra e della volontà di costruire una visione seria e ambiziosa per il futuro della città e dell’intera Calabria. Un ulteriore tassello nell’ottica della futura gestione della Città Metropolitana”.

Il dirigente provinciale azzurro ha inoltre confermato il proprio impegno politico sul territorio: “Continueremo a lavorare con responsabilità e spirito di appartenenza per rafforzare la presenza di Forza Italia a Gioiosa Ionica, nella Vallata del Torbido e in tutta la Locride, attraverso un costante confronto con i nostri referenti territoriali e con le comunità locali”. Una giornata, quella di Lamezia Terme, che per gli esponenti del partito ha rappresentato un momento di unità, partecipazione e rilancio politico in vista delle prossime sfide regionali e amministrative.