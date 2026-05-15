Confesercenti, Alberto Palella confermato presidente dell’area metropolitana di Messina

Alberto Palella è stato confermato all’unanimità presidente dell’area metropolitana di Confesercenti Messina. La votazione ieri pomeriggio al termine dell’assemblea elettiva ospitata nei saloni della Camera di Commercio. “Non nascondo la commozione – ha detto Palella – davanti alla vostra fiducia nei miei confronti che è stata rinnovata. Il nostro tessuto produttivo presenta una fragilità ancora figlia in parte del Covid e della grande crisi del 2008. Servono azioni forti e collettive a tutti i livelli della politica dall’Unione Europea, ai governi nazionale, regionale e locale. Confesercenti promuoverà una raccolta firme a sostegno di una proposta di legge per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità. Abbiamo messo inoltre messo in piedi ‘Agenda 2026’. Gli obiettivi: contrastare la desertificazione commerciale; promuovere la rigenerazione urbana; sostenere gli esercizi di vicinato e i servizi essenziali; prevedere incentivi fiscali e contributivi per chi investe nei territori fragili; riequilibrare la concorrenza con le piattaforme digitali; diffondere l’innovazione; investire in infrastrutture; valorizzare il turismo sostenibile e i patrimoni locali; garantire regole chiare e uniformi per le concessioni balneari e riformare il calendario dei saldi”.

L’assemblea è stata l’occasione giusta per fare il punto sulla situazione del commercio a Messina

L’assemblea è stata l’occasione giusta per fare il punto sulla situazione del commercio a Messina e nella sua area metropolitana, riflettendo sulle criticità del territorio ma anche sulle prospettive. Confesercenti in prima linea per trovare soluzioni e rilanciare il comparto produttivo di città e provincia. A riguardo, sempre più forte la sinergia con la Camera di Commercio di Messina rappresentata dal presidente Ivo Blandina che è intervenuto al dibattito su un’economia che si basa soprattutto sulle piccole imprese. Dato sottolineato da Benny Bonaffini, presidente regionale Fiepert. Un settore che deve fare i conti con problematiche croniche: dall’aumento del costo delle utenze alla carenza di personale qualificato fino all’espansione del l’e-commerce. “Serve meno burocrazia e più incentivi alle piccole imprese”, ha detto Francesco Arena, presidente regionale Assopanificatori-Fiesa, intervenendo al dibattito moderato da Noemi Gallo, direttrice Confesercenti Messina.

“Quella di oggi – ha detto Gallo – è una Confesercenti solida, presente e sempre vicina alle esigenze delle imprese. Con questo spirito rivolgo i miei più sinceri auguri al Presidente Alberto Palella, con l’auspicio di continuare insieme un cammino fatto di crescita, responsabilità e nuovi traguardi al servizio dei nostri associati”. Poi la riflessione sulla categoria degli agenti di commercio da parte di Antonio Parlavecchio, presidente Fiarc, e sulle potenzialità della Blue economy da parte di Santino Morabito, presidente regionale Fina per la Sicilia Orientale.

Al termine dell’assemblea rinnovate anche la presidenza, i revisori dei Conti, il Collegio di garanzia. Infine la nomina dei delegati regionali e nazionali.