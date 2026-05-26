Confcommercio Reggio Calabria fa i complimenti a Cannizzaro: “ora pronti a collaborare per il rilancio della città”

Congratulazioni al neo eletto Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e disponibilità immediata a collaborare con la nuova Amministrazione per la crescita, lo sviluppo e il rilancio della città. È il messaggio rivolto da Confcommercio Reggio Calabria, attraverso il Presidente Lorenzo Labate, il Direttore Fabio Giubilo, il Consiglio e tutta l’associazione, al nuovo primo cittadino. “Le più vive congratulazioni al neo eletto Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, formulando a lui, al consiglio e alla futura Giunta i migliori auguri di buon lavoro nell’interesse della crescita, dello sviluppo e del rilancio della città. L’ampio consenso ottenuto rappresenta un importante segnale di fiducia e responsabilità, che potrà consentire alla nuova Amministrazione di affrontare con maggiore forza e operatività le sfide strategiche che attendono Reggio Calabria”.

“L’auspicio è che possa aprirsi una stagione di dialogo costruttivo e collaborazione stabile tra Amministrazione comunale e Associazioni di Categoria, nella consapevolezza che il rapporto con il tessuto imprenditoriale rappresenti un elemento fondamentale per affrontare le criticità del territorio e costruire una Reggio Calabria più moderna, attrattiva e competitiva. Confcommercio conferma sin da subito la propria disponibilità a collaborare con la nuova Amministrazione, mettendo a disposizione competenze, progettualità e capacità operativa per contribuire, in uno spirito di corresponsabilità istituzionale, allo sviluppo economico e alla valorizzazione del territorio”.

Nel messaggio, Confcommercio sottolinea dunque la centralità del rapporto tra Amministrazione comunale e Associazioni di Categoria, indicando nel dialogo con il tessuto imprenditoriale una leva fondamentale per affrontare le criticità del territorio e costruire una città più moderna, attrattiva e competitiva.