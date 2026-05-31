Confartigianato Catania, eletto il nuovo presidente provinciale | NOME

Alessandro Guglielmino, 35enne ingegnere originario di Misterbianco, è il nuovo presidente provinciale di Confartigianato Imprese Catania. Il professionista è stato eletto all’unanimità nel corso del Consiglio generale dell’organizzazione, alla presenza del Presidente regionale di Confartigianato Sicilia, Emanuele Virzì, e del Segretario regionale, Andrea Di Vincenzo. Nel suo discorso di insediamento, Guglielmino ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, delineando le priorità strategiche del mandato. “Essere scelto per la guida di Confartigianato Catania – ha affermato Guglielmino – è un onore straordinario e, al tempo stesso, una grande responsabilità”.

“Ringrazio il mondo di Confartigianato per la fiducia. Assumiamo l’impegno a dare voce al nostro artigianato e alle nostre micro, piccole e medie imprese, il vero motore economico e sociale di questo territorio che è uno dei più produttivi di Sicilia. Lavoreremo come una squadra coesa per difendere il lavoro e il valore dei nostri associati. Insieme possiamo valorizzare le eccellenze del territorio e guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

Il neo presidente ha tracciato due principali linee programmatiche: radicamento e capillarità di Confartigianato nella provincia etnea e sostegno concreto alla crescita e all’innovazione. “L’obiettivo prioritario – ha spiegato – sarà quello di rafforzare la presenza di Confartigianato oltre i confini del capoluogo, potenziando i presidi nei comuni della provincia. Di fronte alle sfide dei mercati attuali, intensificheremo i servizi di supporto alle imprese. Focus centrale sarà posto sull’accesso al credito, sui processi di digitalizzazione, sulla formazione continua e sull’accompagnamento verso la transizione ecologica, con un’azione costante di semplificazione burocratica”, ha concluso Guglielmino.