Concorso pubblico all’INAF di Palermo per un tecnologo: opportunità nel campo della comunicazione della scienza

L’Istituto Nazionale di Astrofisica Spaziale e Cosmica (INAF) di Palermo ha recentemente annunciato l’apertura di un concorso pubblico, destinato a professionisti con competenze multidisciplinari, per il profilo di Tecnologo, Terzo livello. Il concorso, che prevede l’assegnazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha lo scopo di potenziare le attività di comunicazione della scienza e public outreach presso l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Cosmica (IASF) di Palermo. Il vincitore del concorso avrà inoltre la possibilità di collaborare con le testate giornalistiche di settore come Media INAF, Universi, ed EduINAF, importanti strumenti di diffusione delle attività scientifiche e dei progressi nelle varie branche dell’astrofisica.

Un contratto temporaneo con possibilità di proroga

Il contratto di lavoro offerto avrà una durata iniziale di dodici mesi, con la possibilità di proroga previa verifica della disponibilità in Bilancio dell’Istituto. Un’opportunità che permette ai candidati selezionati di entrare a far parte di un team di lavoro altamente qualificato, con un forte impegno nelle attività di divulgazione e promozione della scienza, in particolare nel campo dell’astrofisica e delle sue applicazioni.

Requisiti e competenze richieste per partecipare al concorso

Per partecipare alla selezione, è necessario possedere una serie di requisiti accademici e professionali che garantiscano la preparazione del candidato in ambito scientifico e tecnico. I candidati devono essere in possesso di un diploma di Laurea in una delle seguenti discipline: Fisica, Astronomia, Ingegneria, Matematica, Informatica, Chimica, Biologia, Scienze Naturali, o un titolo equipollente. È richiesto anche un dottorato di ricerca in uno dei settori sopra menzionati o, in alternativa, una esperienza documentata di almeno tre anni maturata in attività di ricerca post-laurea presso Università, Istituti, Centri di Ricerca, o altri enti qualificati, pubblici o privati, anche stranieri, su temi rilevanti per il concorso.

Il profilo ricercato dovrà dimostrare una solida formazione scientifica, affiancata da una comprovata esperienza in attività di comunicazione scientifica e diffusione al pubblico. La capacità di tradurre concetti complessi in linguaggio accessibile è essenziale per il ruolo, che si inserisce in un contesto di collaborazione con i media scientifici e istituzionali.

Scadenze e modalità di presentazione delle candidature

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 13 maggio 2026. I candidati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente per via telematica, seguendo le indicazioni specificate nel bando di selezione. La documentazione necessaria per la partecipazione comprende, oltre alla domanda di ammissione, i titoli di studio, la documentazione relativa all’esperienza professionale, e ogni altro documento richiesto dal bando. Le modalità di invio telematico sono state progettate per semplificare il processo e garantire una gestione rapida e trasparente delle candidature, assicurando così l’efficienza della selezione.

Un’occasione importante per i professionisti della divulgazione scientifica

Il concorso indetto dall’INAF di Palermo rappresenta un’importante occasione per tutti i professionisti della comunicazione scientifica, un settore sempre più cruciale per avvicinare il grande pubblico alle tematiche scientifiche, in particolare quelle legate all’astrofisica e alle scoperte cosmiche. Collaborare con testate di grande rilevanza come Media INAF e Universi offre infatti un’opportunità unica di crescita professionale e di visibilità nel panorama della comunicazione scientifica nazionale e internazionale.

Il Tecnologo che verrà selezionato avrà la possibilità di lavorare fianco a fianco con esperti e ricercatori di livello internazionale, contribuendo alla promozione delle attività di ricerca e alla diffusione di conoscenze scientifiche attraverso canali mediatici e iniziative di public outreach. In un mondo sempre più dominato dall’informazione digitale, la comunicazione della scienza è diventata una delle chiavi per il futuro della ricerca, e l’INAF di Palermo si pone come uno degli attori principali in questo campo.

Il concorso per Tecnologo indetto dall’INAF di Palermo è una delle numerose iniziative che dimostrano l’importanza crescente della divulgazione scientifica e della comunicazione delle scoperte in ambito astrofisico e spaziale. La ricerca di professionisti in grado di tradurre e comunicare i progressi della scienza al pubblico è fondamentale per il progresso del settore e per la formazione di una cultura scientifica diffusa. Con una scadenza fissata al 13 maggio 2026, il concorso si presenta come un’opportunità unica per coloro che sono appassionati di scienza e desiderano contribuire attivamente alla comunicazione e alla crescita del sapere scientifico.