Concorso ANMIG Calabria “Esploratori della Memoria”, le scuole vincitrici: 2 trionfi a Reggio Calabria | FOTO

Si sono concluse con grande partecipazione ed entusiasmo le giornate di premiazione dedicate agli studenti che hanno preso parte al concorso “Esploratori della Memoria” promosso da ANMIG Calabria per l’anno scolastico 2025-2026. Anche quest’anno la risposta delle scuole calabresi è stata significativa, confermando il valore educativo e civile di un progetto che continua a coinvolgere centinaia di giovani in un percorso di ricerca storica e di riscoperta della memoria collettiva.

Numerosi studenti, guidati dai propri docenti, si sono impegnati nel censimento di monumenti, lapidi, steli, cippi e memoriali dedicati ai caduti della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della Lotta di Liberazione. I materiali raccolti sono stati inseriti nel portale delle “Pietre della Memoria”, prezioso archivio nazionale che custodisce testimonianze storiche diffuse nei territori e spesso poco conosciute.

Il concorso non si è limitato alla semplice catalogazione dei monumenti. Gli studenti hanno dato prova di creatività, sensibilità e spirito di ricerca attraverso la realizzazione di video, filmati, interviste, raccolte fotografiche, testimonianze originali, modellini 3D e lavori iconografici. Elaborati che hanno evidenziato una profonda partecipazione emotiva e un autentico interesse verso le vicende storiche del proprio territorio.

Le giornate di premiazione, che hanno visto protagonisti numerosi istituti scolastici delle diverse province calabresi risultati vincitori del concorso, si sono svolte a Reggio Calabria alla presenza del Presidente regionale Piero Carisì, della Responsabile del concorso per la Calabria Rossella Ravenda e dei soci Stefano Morabito e Angelo Incardona; a Vibo Valentia alla presenza anche del Presidente provinciale Francesco Comito e, a Cosenza, anche della Presidente provinciale Anna Scorza.

Per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono risultati vincitori l’IIS “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni e l’IIS “G. Renda” di Polistena. Per il territorio di Vibo Valentia vincitori l’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio con il plesso di Sant’Onofrio e il plesso di Stefanaconi, insieme all’IPSEOA “Gagliardi-De Filippis-Prestia”. Per il territorio di Cosenza sono risultati vincitori il Liceo Scientifico “G. Scorza” e il Liceo Scientifico “Fermi – Polo Tecnico Brutium”.

L’iniziativa si è rivelata ancora una volta un’importante occasione formativa, capace di avvicinare le nuove generazioni ai valori della pace, della libertà, della democrazia e della solidarietà. Attraverso il lavoro di ricerca e approfondimento, i ragazzi hanno potuto comprendere il significato della memoria storica non come semplice ricordo del passato, ma come strumento fondamentale per costruire una coscienza civile consapevole e responsabile.

Le giornate di premiazione hanno rappresentato un momento di festa e di condivisione, durante il quale sono stati valorizzati l’impegno, la passione e la qualità dei lavori presentati. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori di ANMIG Calabria, che hanno sottolineato come il progetto continui a crescere anno dopo anno grazie alla collaborazione delle scuole, degli insegnanti e delle famiglie.

“Esploratori della Memoria” si conferma così un’esperienza educativa di grande rilievo culturale e sociale, capace di unire ricerca storica, innovazione e partecipazione attiva degli studenti, mantenendo vivo il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per i valori della libertà e della pace.