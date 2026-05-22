Concluso il primo Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio: un professionista reggino tra i protagonisti a Coverciano

Si è conclusa con grande partecipazione la I edizione del Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, accreditato FIGC e valido per l’accesso all’esame di Direttore Sportivo presso Coverciano. Un percorso che ha rappresentato un momento formativo significativo per i partecipanti, inserendosi in un ambito, quello del management calcistico, sempre più centrale per la crescita e l’organizzazione delle società sportive.

A commentare la chiusura del corso è Giandomenico Stilo, professionista di Reggio Calabria nonché direttore del Corso stesso, che ha espresso entusiasmo e soddisfazione per l’esito dell’iniziativa. “Si è conclusa con grande partecipazione la I edizione del Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, accreditato FIGC e valido per l’accesso all’esame di Direttore Sportivo presso Coverciano. Un percorso formativo di grande valore e di alto profilo, reso possibile grazie al contributo di relatori di fama nazionale e internazionale, che hanno condiviso competenze, esperienze e visione con tutti i corsisti”.

Stilo ha voluto evidenziare la buona riuscita del Corso, iniziato nei mesi scorsi e articolato in 144 ore di formazione, sottolineando il valore del percorso svolto e il livello dei contributi offerti ai corsisti. Non è mancato, da parte del Direttore, il ringraziamento all’Università eCampus, che gli ha affidato la direzione del corso, riconoscendo al suo polo di studio online l’esclusiva nazionale.

L’evento conclusivo ha visto la presenza di diversi rappresentanti del mondo accademico, sportivo e dirigenziale. Tra i presenti: il Magnifico Rettore, Enzo Siviero; la componente del CDA dell’Ateneo, Rita Neri; il Presidente della Lega B, Paolo Bedin; il Vicepresidente ADISE – Associazione Italiana Direttori Sportivi, Gabriele Martino; il Presidente Adicosp – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio, Alfonso Morrone; il Vicepresidente della Commissione Agenti Sportivi FIGC, Mario Vito Assennato; e il Presidente MSA – Manager Sportivi Associati, Fabio Pagliara.

Una partecipazione qualificata che ha accompagnato la conclusione di un percorso pensato per offrire strumenti, competenze e visione a chi guarda al calcio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello organizzativo, gestionale e professionale. “Un progetto che conferma quanto la formazione qualificata sia oggi centrale nello sviluppo del management calcistico moderno” ha aggiunto Stilo, che ha poi rivolto lo sguardo alla prosecuzione dell’iniziativa, lasciando intendere la volontà di dare continuità al percorso avviato: “siamo già pronti per la II edizione…”.