Comunali Reggio, Bonforte (Pd) inchioda Falcomatà alla realtà: “abbiamo perso per come abbiamo amministrato la città, e non si può nascondere”

“Il risultato elettorale delle ultime amministrative del Comune di Reggio Calabria non può che essere letto come una sonora sconfitta per il Partito Democratico e per l’intera coalizione di centrosinistra. Lo affermo assumendomi fino in fondo la responsabilità politica che il mio ruolo impone. Credo che, dopo un’attenta lettura dei dati, dobbiamo avere il coraggio di assumerci questa responsabilità, per consentire al PD una discussione franca e sincera, senza reticenze, che ci permetta di uscire dal pantano politico in cui ci troviamo”. Lo afferma in una nota Valeria Bonforte, Segretario cittadino PD.

“La discussione dovrà necessariamente riguardare il nostro ruolo come dirigenti, così come l’identità che abbiamo espresso finora e quella che vogliamo costruire per il PD. Allo stesso tempo, non possiamo tacere sul modo in cui abbiamo amministrato la città, perché questo risultato elettorale è figlio anche, e soprattutto, delle mancate risposte ai bisogni della collettività. Per ciascuno di noi, dirigenti politici, arriva sempre il momento della verifica e della necessità di creare le condizioni affinché possa nascere una nuova classe dirigente, libera da tatticismi, da meccanismi correntizi e, peggio ancora, da logiche di appartenenza. Reggio Calabria ha bisogno di un PD forte, coeso e capace di valorizzare energie nuove e fresche. Agli iscritti, ai nostri elettori e ai candidati va il mio ringraziamento per l’impegno e l’energia con cui hanno affrontato questa campagna elettorale”.