Comunali Milazzo: il sindaco uscente Pippo Midili stravince le elezioni, battuta nettamente Laura Castelli

Nelle elezioni comunali di Milazzo, in provincia di Messina, il sindaco uscente Giuseppe Midili risulta in netto vantaggio quando è stato scrutinato il 40% delle schede elettorali. Appoggiato da liste civiche di Centrodestra, Midili guida con il 53,9% dei voti, consolidando la sua posizione rispetto ai principali sfidanti.

La concorrenza elettorale

Dietro a Giuseppe Midili, la candidata Laura Castelli, presidente di ScN, ottiene il 17,1% dei voti, confermandosi una presenza rilevante ma distante dalla leadership del sindaco uscente. Segue Michele Vacca, sostenuto da un cartello Pd-M5S-Prc, con il 14% dei voti, evidenziando come le coalizioni di centrosinistra stentino a imporsi nel comune di Milazzo.

Il significato del risultato parziale

Il dato parziale, relativo al 40% delle schede scrutinato, mette in evidenza la capacità di Giuseppe Midili di mantenere il consenso sulla cittadinanza, grazie al sostegno delle liste civiche di Centrodestra. La distanza dagli sfidanti indica un margine rassicurante, seppur la campagna elettorale sia stata combattuta, con confronti serrati sui principali temi cittadini, dalla gestione dei servizi pubblici alla valorizzazione del territorio.

Prospettive e possibili scenari

Se confermato il trend attuale, Giuseppe Midili potrà avviare il suo nuovo mandato con un chiaro mandato dai cittadini, continuando i progetti avviati nel corso del precedente mandato e rafforzando il ruolo delle liste civiche di Centrodestra. Le candidature di Laura Castelli e Michele Vacca, pur rilevanti, rappresentano un’opposizione da rafforzare per rendere il dibattito politico più equilibrato e partecipativo all’interno del consiglio comunale di Milazzo.

La tornata elettorale, quindi, conferma l’ampio consenso di Giuseppe Midili e segna un momento importante per la città di Milazzo, con possibili conferme della continuità amministrativa e uno scenario politico che vede il Centrodestra rafforzato nel territorio.