Comunali Messina, sorteggiati 1.283 scrutatori in vista delle elezioni

Si è svolta oggi, martedì 12 maggio 2026 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, la seduta pubblica della Commissione Elettorale Comunale convocata per l’espletamento delle operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da destinare agli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

La Commissione, presieduta dal Commissario Straordinario del Comune di Messina, dott. Piero Mattei, e composta dai consiglieri comunali Concetta Buonocuore, Amalia Centofanti e Nicoletta D’Angelo e, in qualità di segretario delegato dal Segretario Generale Rossana Carrubba, dalla dirigente del Dipartimento Affari Generali Antonella Cutroneo, accertata la validità legale dell’adunanza e richiamata la normativa vigente in materia, ha proceduto alla definizione delle modalità operative per la nomina degli scrutatori. La Commissione ha quindi stabilito di effettuare l’assegnazione mediante sorteggio pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

Il Commissario Straordinario Mattei ha sottolineato il lavoro svolto in piena sinergia con la Prefettura

In apertura della seduta il Commissario Straordinario Mattei ha sottolineato il lavoro svolto in piena sinergia con la Prefettura, la Corte d’Appello e tutti gli uffici competenti per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e come la Regione Siciliana abbia valutato favorevolmente la possibilità di anticipare già dal pomeriggio di sabato 23 maggio la consegna del materiale elettorale presso i seggi, così da ottimizzare l’organizzazione delle attività preliminari. Il Commissario ha poi assicurato che è stato predisposto ogni necessario adempimento affinché le operazioni di voto si svolgano in modo ordinato, agevole ed efficiente, assicurando la piena funzionalità dell’intera macchina organizzativa, confidando nel senso di imparzialità e nella collaborazione di tutti i candidati. Le operazioni sono state eseguite tramite il software gestionale Sicraweb Evo, con il supporto tecnico dell’ing. Francesco Trimboli, rappresentante della ditta Maggioli, incaricato dell’avvio delle procedure informatiche di estrazione.

Nel territorio comunale risultano istituiti 253 seggi elettorali ordinari e 9 seggi speciali

Nel territorio comunale risultano istituiti 253 seggi elettorali ordinari e 9 seggi speciali, per un fabbisogno complessivo di 1.283 scrutatori, suddivisi nelle sette Circoscrizioni secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale con 5 scrutatori per ogni sezione e 2 scrutatori per ciascun seggio speciale dove previsto:

I Circoscrizione: n. 28 sezioni – Scrutatori n. 140

I Circoscrizione: n. 28 sezioni – Scrutatori n. 140 II Circoscrizione: n. 31 sezioni – Scrutatori n. 155 – n. 3 Seggi speciali – n. 6 Scrutatori seggi speciali per un totale di 161 scrutatori

III Circoscrizione: n. 61 sezioni – Scrutatori n. 305 – n. 2 Seggi speciali – n. 4 Scrutatori seggi speciali per un totale di 309 scrutatori

IV Circoscrizione: n. 51 sezioni – Scrutatori n. 255 – n. 1 Seggi speciali – n. 2 Scrutatori seggi speciali per un totale di 257 scrutatori

V Circoscrizione: n. 48 sezioni – Scrutatori n. 240 – n.1 Seggi speciali – n. 2 Scrutatori seggi speciali per un totale di 242 scrutatori

VI Circoscrizione: n. 21 sezioni – Scrutatori n. 105 – n. 2 Seggi speciali – n. 4 Scrutatori seggi speciali per un totale di 109 scrutatori

VII Circoscrizione: n. 13 sezioni – Scrutatori n. 65.

Al termine delle operazioni, la Commissione ha formalmente proclamato l’avvenuta nomina degli scrutatori assegnati a ciascuna sezione elettorale e ha contestualmente disposto la formazione di una graduatoria aggiuntiva di nominativi da utilizzare in caso di eventuali rinunce o impedimenti. L’Ufficio Elettorale comunale provvederà alla notifica degli incarichi all’indirizzo di residenza degli interessati.

In alternativa, sarà possibile ritirarle personalmente da domani, mercoledì 13 maggio a lunedì 18 maggio 2026 presso l’Ufficio Notifiche di Palazzo Zanca, piano terra, stanza n. 63, nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 13 maggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Giovedì 14 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Venerdì 15 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Sabato 16 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Domenica 17 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Lunedì 18 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato dovrà presentare giustificativo all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.