Comunali, il Tar Calabria respinge il ricorso: “Prospettiva Futura” esclusa dalle elezioni

Il Tar della Calabria ha rigettato oggi il ricorso presentato dalla lista “Prospettiva Futura”, confermando l’esclusione della compagine del sindaco uscente Antonio Iorio dalle elezioni comunali di Tortora del 24 e 25 maggio 2026. Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall’avvocato Oreste Morcavallo con il quale si chiedeva l’annullamento del provvedimento della Commissione elettorale circondariale che aveva riscontrato presunte irregolarità commesse da parte del pubblico ufficiale preposto alla verifica delle sottoscrizioni che, nello specifico, sono risultate non debitamente autenticate.

Sui relativi moduli, infatti, mancava la sua firma. Su quest’ultimo aspetto, il collegio giudicante ha precisato che “non assume rilievo la circostanza che la ‘svista’ sia stata cagionata dal funzionario o che lo stesso abbia poi ammesso l’errore, poiché il principio di autoresponsabilità impone ai delegati di verificare la completezza e regolarità della documentazione prima del deposito definitivo” e che “allo stesso modo, l’obbligo del segretario comunale di emettere una ricevuta dettagliata non sposta sull’amministrazione la responsabilità di accertare che le firme dei sottoscrittori siano state autenticate”. La lista esclusa fa sapere che “valuteremo di fare appello al Consiglio di Stato entro lunedì”.