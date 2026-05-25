Comunali Cinquefrondi: Michele Conia stravince le elezioni, terzo mandato consecutivo per il politico di sinistra

A Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, il risultato elettorale consegna una conferma netta: l’attuale sindaco Michele Conia ha stravinto le elezioni e si prepara a guidare il Comune per un terzo mandato. Il voto ha sancito la continuità amministrativa, premiando il politico di Sinistra, già in carica da due legislature, che esce dalla competizione con un’affermazione larga e politicamente significativa. Notizia rilevante è proprio la portata della vittoria di Conia, che non solo ottiene la riconferma, ma rafforza la propria posizione alla guida dell’amministrazione comunale. Il risultato conferma un radicamento solido nel territorio e un rapporto di fiducia consolidato con una parte ampia dell’elettorato di Cinquefrondi.

Cinquefrondi sceglie la continuità amministrativa

Per il Comune di Cinquefrondi si apre ora una nuova fase amministrativa nel segno della continuità politica. La vittoria del sindaco di Sinistra conferma un rapporto consolidato con la cittadinanza e consegna a Michele Conia la responsabilità di guidare ancora una volta la comunità per il prossimo mandato.