Comitato Pro Vinco e Pavigliana, la denuncia: “siamo stati illusi e dimenticati dal Comune di Reggio Calabria”

“Riqualificazione strada Pavigliana-Vinco-Spirito Santo; Illuminazione pubblica vie secondarie; Pulizia cunette e strade; Riqualificazione sotto-servizi (idrici e fognari); Rifiuti: gestione ciclo differenziato, interventi volti a contrastare l’emergenza delle discariche abusive; Progetti di sviluppo e rigenerazione urbana. Questi sono stati i principali temi al centro del confronto negli ultimi anni tra il Comitato Pro Vinco e Pavigliana e l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Più volte questi confronti sono stati suggellati da specifici impegni da parte del Comune, ma non ancora portati a termine. Infatti allo stato attuale, possiamo con fermezza sostenere l’incoerenza di questa

Amministrazione che ci ha ILLUSI e poi DIMENTICATI“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, dall’ETS Comitato Pro Vinco e Pavigliana ODV.

“Come Comitato, siamo molto dispiaciuti e amareggiati dal comportamento assunto dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, che con tali comportamenti dimostra la poca attenzione verso le “PERIFERIE”, forse non tutte, ma sicuramente VINCO e PAVIGLIANA. Non a caso queste due frazioni in tutti i progetti di riqualificazione sono rimasti ultimi fra gli ultimi con opere promesse ma mai neanche iniziate, a differenza di altre zone periferiche.

L’attuale silenzio dell’Amministrazione e il mancato coinvolgimento della cittadinanza, genera nel nostro Comitato la fondata e concreta preoccupazione sulla correttezza, legittimità e coerenza delle scelte adottate rispetto all’effettivo interesse pubblico e tutto ciò a discapito delle frazioni dal Comitato rappresentate.

Una cosa è certa: IL COMITATO PRO VINCO E PAVIGLIANA CONTINUERÁ A FAR VALERE CON FORZA E DETERMINAZIONE LA VOGLIA DI RISCATTO E RINASCITA DI PAVIGLIANA E VINCO“, conclude il comitato.