Colpo esterno della Top Spin Messina: 1-3 alla Bagnolese, finale Playoff alla ‘bella’

Incredibile impresa della Top Spin Messina WatchesTogether. Dopo la sconfitta per 2-3 rimediata all’andata, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha espugnato Bagnolo San Vito per 3-1 nella finale playoff scudetto di ritorno, portando la serie che vale il tricolore alla “bella”. L’appuntamento, ancora in casa dei mantovani, è previsto domenica 31 maggio alle ore 18. La sfida arbitrata da Paolo Piccirillo e Luigi Cuccaro, durata 3 ore, ha regalato emozioni uniche, con Danilo Faso (doppietta da urlo) nelle vesti di straordinario trascinatore. A segno anche Niagol Stoyanov. Privi della propria punta di diamante, il moldavo Vladislav Ursu, impegnato nella Final Four del massimo campionato polacco, i ragazzi guidati da coach Marco Faso hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ribaltando i pronostici di fronte alla compagine che aveva chiuso la regular season al primo posto.

Nemmeno la sconfitta nella partita inaugurale del croato Frane Tomislav Kojić, contro il solito Mihai Bobocica, ha minato le certezze della Top Spin. In partenza Kojić è stato avanti fino al 5-4, poi Bobocica ha preso il sopravvento grazie a quattro punti di fila, involandosi verso il 10-6 e mettendo a segno il secondo set-point (11-7). Nella frazione successiva, il croato si è visto riagganciare da 6-2 a 6-6. Nel duello punto a punto, Kojić ha avuto una chance sul 10-9, senza però concretizzarla. Sciupata l’ulteriore occasione sull’11-10, il giocatore della Top Spin ha fatto centro al terzo tentativo, passando 13-11. Nel terzo set Bobocica si è assicurato subito un buon margine (5-1) ed è riuscito a prevalere per 11-6 dopo la risposta a rete di Kojić. Non è bastato il 5-1 iniziale al croato per condurre in porto il quarto parziale. Pur rimontato (6-6), ha comunque provato nuovamente a scattare (7-6), tuttavia l’allungo di Bobocica è stato quello giusto (11-8). decretando il successo dell’esperto italiano in forza alla Bagnolese.

A tenere vive le speranze ci ha pensato un monumentale Danilo Faso superando 3-2 l’ostacolo rappresentato da Hampus Soderlund. Il palermitano è balzato sull’8-5 nel primo set, venendo però rimontato da Soderlund (10-8). Sventati i due set-point in mano allo svedese, Faso ha successivamente ceduto 10-12. Il talentuoso quindicenne della Top Spin ha invece dilagato nella seconda frazione, volando da 3-3 a 7-3, per chiudere i conti largamente sull’11-4. Pure al terzo parziale ha prevalso il carattere di Faso. Avvio dirompente (5-1) e affermazione per 11-5.

Soderlund ha replicato al quarto, assumendo le redini dal 5-4 e andando a bersaglio per 11-8, al secondo set-point utile. Tutto rinviato alla “bella”. Da 3-3 a 6-3, Faso è stato riavvicinato sul 6-5, ma ha piazzato lo scatto che lo ha portato sul 9-5. I due punti di Soderlund non hanno scalfito la sua fiducia e, con una incredibile carica agonistica, si è prontamente guadagnato il triplo match-point (10-7) grazie allo strepitoso rovescio lungolinea. Fallite le prime due occasioni, Faso ha trionfato sorprendendo Soderlund con lo spettacolare punto dell’11-9. Da applausi a scena aperta.

Niagol Stoyanov ha quindi battuto l’ex Jordy Piccolin per 3-1, consentendo alla Top Spin di mettere la freccia. Set d’apertura equilibrato fino al 4-4, poi Piccolin si è staccato (7-5) e dal 7-6 in avanti ha proseguito dritto verso il traguardo (11-6). Stoyanov ha cominciato a macinare i suoi colpi dal secondo set, accelerando da 2-2 a 5-2. Piccolin si è rifatto sotto (6-5), ma il livornese non ha più sbagliato (11-5). Nel terzo parziale è apparso ancor più netto il divario in favore di Stoyanov. Strada in discesa già sul 6-1, mentre dal 7-3 sono maturati i quattro punti che servivano per conquistare il set.

Più incerto il percorso nel quarto. Stoyanov ha recuperato da 5-7 a 7-7, dovendo nuovamente inseguire Piccolin (7-9). Da lì il portacolori della Top Spin ha mostrato tutte le sue qualità, raggiungendo e poi sorpassando il bolzanino, con il match-point (ottenuto grazie ad un magistrale contro top) immediatamente trasformato per l’esultanza generale di tutta la squadra.

Ciliegina sulla torta, infine, un immenso Danilo Faso ha regolato Mihai Bobocica (generazioni a confronto) con un secco 3-0, firmando la doppietta d’autore. Entrato subito in campo con la massima determinazione (6-3), nonostante il rientro di Bobocica (6-5), il giovane palermitano ha ripreso a marciare (8-5). Al pareggio di Bobocica (8-8), è seguita la nuova replica di Faso (10-8). I due set-point sono però evaporati e il giocatore della Top Spin ha dovuto fronteggiare la chance per Bobocica sull’11-10. Dopo aver allontanato il pericolo, Faso si è imposto di slancio alla terza opportunità complessiva per 13-11, conquistando il primo parziale. Avvincente e ricca di capovolgimenti anche la seconda frazione.

Da 3-0 Faso a 4-3 Bobocica, il time-out si è rivelato provvidenziale per il quindicenne che ha ristabilito l’equilibrio sul 5-5. Nella lotta punto a punto, Bobocica è stato avanti fino al 9-8. Faso lo ha agganciato, sfruttando poi il palleggio a rete dell’avversario per il 10-9 e quindi capitalizzando al volo l’occasione di chiudere il discorso (11-9) con un eccezionale rovescio. Non c’è stata storia, invece, nel terzo. Andato addirittura sul 9-0, dominando i giochi, Faso ha prevalso 11-4, al secondo match-point, coronando una prestazione mostruosa. Un’eroica Top Spin Messina WatchesTogether pareggia i conti vincendo 3-1 e va a gara3. La “bella”, in programma domenica ancora a Bagnolo San Vito, con inizio alle ore 18, sarà decisiva per il titolo di campione d’Italia 2025-26.

Alfa Food Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether 1-3