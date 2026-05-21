Colpo di pistola parte durante Palermo-Catanzaro, agente della municipale ferito

L’incidente in casa mentre alcuni colleghi guardavano Palermo-Catanzaro: il vigile è stato operato e non è in pericolo di vita. Aperte indagini e verifiche interne sulla sicurezza dell’arma

colpo di pistola
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente al bacino con un colpo di pistola da un collega, mentre si trovava in casa a Palermo insieme altri agenti per vedere la partita di calcio Palermo – Catanzaro. Secondo quanto hanno raccontato gli agenti del comando di polizia municipale, assunti da poco, stavano maneggiando l’arma per fare le prove di sicurezza quando è partito il colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano. L’agente è stato operato nel corso della nottata ed è stata estratta l’ogiva.

Abbiamo ricevuto notizie confortanti dall’ospedale – dice il comandante Angelo ColuccielloIl collega non è in pericolo di vita. L’intervento è andato bene. Posso solo dire che parallelamente alle indagini coordinate dalla procura e condotte dai carabinieri, avvierò un’indagine amministrativa per accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sulla tenuta dell’arma da parte dell’agente che ha esploso il colpo“.

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