Colpo di pistola parte durante Palermo-Catanzaro, agente della municipale ferito

Un agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente al bacino con un colpo di pistola da un collega, mentre si trovava in casa a Palermo insieme altri agenti per vedere la partita di calcio Palermo – Catanzaro. Secondo quanto hanno raccontato gli agenti del comando di polizia municipale, assunti da poco, stavano maneggiando l’arma per fare le prove di sicurezza quando è partito il colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano. L’agente è stato operato nel corso della nottata ed è stata estratta l’ogiva.

“Abbiamo ricevuto notizie confortanti dall’ospedale – dice il comandante Angelo Colucciello – Il collega non è in pericolo di vita. L’intervento è andato bene. Posso solo dire che parallelamente alle indagini coordinate dalla procura e condotte dai carabinieri, avvierò un’indagine amministrativa per accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sulla tenuta dell’arma da parte dell’agente che ha esploso il colpo“.