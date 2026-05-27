Collegio sindacale ATAM, Battaglia chiarisce: “nessuna nuova nomina, risolto errore”

Nelle scorse ore su StrettoWeb avevamo acceso i riflettori su un decreto del Comune di Reggio Calabria nel quale il sindaco uscente Battaglia interveniva su delle presunte nuove nomine relative al Consiglio sindacale ATAM, società in house al Comune. In relazione al nostro articolo, l’ormai ex primo cittadino reggino ha voluto precisare, tramite una nota stampa inviata alla nostra redazione, che non si tratta di nuove nomine, ma di una risoluzione di un errore relativo a nomine effettuate nei giorni precedenti alle elezioni, il 14 maggio.

Battaglia rende noto quanto segue: “in relazione al Vostro articolo dal titolo “Consiglio sindacale ATAM, le ultime nomine di Battaglia dopo aver perso le elezioni: Cannizzaro potrà revocarle?”, si precisa che nessuna nuova nomina è stata effettuata dopo le elezioni del 24-25 maggio 2026. Il decreto sindacale odierno, come si può facilmente verificare consultando l’Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria, è servito solo a correggere un mero errore materiale di un precedente decreto del 14 maggio scorso. Quest’ultimo provvedimento riguardava l’Assemblea dei soci regolarmente convocata per il 14 maggio dal presidente di Atam per l’approvazione del bilancio e il rinnovo dei dell’organo di revisione contabile che era giunto a scadenza. Per i componenti del Collegio sindacale e i componenti supplenti, tra l’altro, per quanto di competenza del Comune si trattava di una conferma. Nel decreto del 14 maggio scorso non era stato indicato il componente che ricopre la carica di presidente e con il decreto odierno si è solo ovviato a tale mancanza“.