Coldiretti Calabria, la campagna apre alle famiglie: domenica l’Open Day per i centri estivi | INFO

Con la fine dell’anno scolastico alle porte, gli agriturismi e le fattorie didattiche di Campagna Amica aprono le porte a bambini e genitori per presentare le opportunità offerte dai centri estivi in campagna, un’esperienza educativa e coinvolgente che unisce divertimento, apprendimento e contatto autentico con la natura. L’iniziativa promossa da Coldiretti e Campagna Amica punta a celebrare i venticinque anni dall’approvazione della Legge di Orientamento, la 201 del 18 maggio 2001, sostenuta e ispirata dalla Coldiretti, che ha cambiato il volto dell’agricoltura italiana.

L’appuntamento è per domenica 17 maggio pv. in tutte le regioni italiane dove le famiglie potranno visitare le aziende agricole aderenti, incontrare gli agricoltori, conoscere i programmi e partecipare in anteprima ai laboratori contadini, progettati per stimolare curiosità, manualità e consapevolezza ambientale.

Luogo e programma in Calabria

L’evento si terrà presso la fattoria didattica e asineria “Animagricola” di Jessica Furfaro che si trova a Rende (CS) in C/da, Via Isolette. L’azienda presente sul territorio sin dai primi anni ’60, dedita all’allevamento e all’agricoltura. Con il susseguirsi degli anni la conduzione si è tramandata di generazione in generazione, attraverso un filo conduttore unico ispirato dall’amore per la terra e dalla passione per il lavoro. Protagonisti con i bambini gli asini e tanti altri animali come galline, capre, pecore, cavalli, conigli, con tante attività ludiche e didattiche in programma, rivolte alle scuole (Infanzia, Primaria, Secondaria) e a tutte le famiglie.

E’ l’anteprima di un modo diverso di vivere l’estate: attività all’aria aperta, relazioni genuine e percorsi esperienziali pensati per avvicinare i più piccoli al mondo agricolo, ai suoi ritmi, ai suoi valori e alle sue tradizioni. Laboratori pratici, incontri con gli animali, attività nell’orto, percorsi naturalistici e giochi rurali accompagneranno i bambini alla scoperta della campagna, della natura e delle tradizioni contadine. La Legge di Orientamento, ispirata da Coldiretti e concretizzata dall’allora Ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, ha allargato i confini dell’attività agricola alla multifunzionalità: dalla semplice attività di coltivazione ed allevamento alla trasformazione aziendale dei prodotti e alla loro vendita in azienda o nei mercati degli agricoltori, fino all’agriturismo. Ma anche alla fornitura di servizi alla pubblica amministrazione, alla nascita delle fattorie didattiche con le convenzioni con le scuole, oltre alle tante realtà dell’agricoltura sociale.

I numeri della Calabria

Con questa Legge, si è aperta una nuova economia agricola multifunzionale con servizi alle famiglie ed inclusione sociale che contribuisce, in coerenza con politiche su welfare territoriale, al contrasto allo spopolamento In Calabria, infatti, via via sono nate e operano circa 2049 aziende con almeno un’attività connessa. Sono 40 le aziende che praticano l’agricoltura sociale (dato in crescita) e 94 fattorie didattiche. Attività che prevalentemente vedono impegnate le donne. La multifunzionalità e la sua dinamicità, conclude Coldiretti, offre indubbiamente un apporto a mantenere vive le aree rurali più marginali.