Code tra Gallico e Reggio, Minasi interpella Anas: “restringimento necessario per la sicurezza del viadotto Torbido”

“Visti i forti rallentamenti e dei conseguenti disagi creati ai cittadini dal restringimento della carreggiata autostradale all’altezza dello svincolo di Gallico, ho appena interpellato l’Anas per avere chiarimenti, anche alla luce della dura nota con cui l’Unione Consumatori denuncia questa insostenibile situazione. Il restringimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza, cioè per limitare il carico – spiegano da Anas – sull’impalcato del viadotto Torbido, che richiede una serie di lavori urgenti di risanamento alle sottostrutture. Un intervento, dunque, non rinviabile e anzi assolutamente indispensabile, anche se comporta purtroppo difficoltà per la cittadinanza“. La Senatrice della Lega Tilde Minasi rassicura con questa nota i cittadini di Reggio Calabria circa le ragioni delle lunghe code che si stanno creando sul tratto dell’A2 compreso tra Gallico e Reggio.

“I lavori inizieranno la prossima settimana, saranno eseguiti al di sotto del piano viabile e non saranno visibili dalla carreggiata – riferisce il Senatore – Purtroppo non si sarebbe potuto procedere altrimenti, dato lo stato del viadotto sui cui è necessario intervenire. Ma si prevede di completare le lavorazioni prima dell’inizio della stagione estiva, così da garantire la massima fruibilità dell’arteria in occasione dell’aumento dei flussi veicolari. A settembre saranno ripresi i lavori sull’intera opera d’arte e saranno organizzati – garantisce Anas – in modo tale da assicurare in ogni fase la continuità della circolazione. Naturalmente le limitazioni al traffico saranno inevitabili fino al completamento degli interventi – conclude la Senatrice – dunque si chiede alla cittadinanza di pazientare fino a quel momento. La sicurezza dev’essere una priorità di tutti”.