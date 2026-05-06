Code infinite tra Gallico e Reggio, l’Unione Consumatori diffida l’Anas: “cantieri senza lavori visibili”

“L’Unione Nazionale Consumatori, Sportello di Catona (RC) si rivolge all’Anas per avere lumi sui lavori in autostrada che da almeno 15 giorni stanno provocando file interminabili tra Gallico e Reggio a causa di un restringimento di carreggiata presso il quale non si vede alcuna attività lavorativa né è stata fornita adeguata informazione, a parte uno scarno comunicato e le proteste sui social di cittadini esasperati,che azzardano le più disparate ipotesi sulle ragioni di tale restringimento apparentemente ‘senza lavori'”. Lo afferma in una nota l’Avv. Giuseppe Naim dell’Unione nazionale Consumatori – Sportello di Catona (RC).

“L’Unione Nazionale Consumatori fa presente all’Anas che secondo quanto prescritto dall’art. 21 del codice della strada, chiunque esegue lavori nelle aree destinate alla circolazione deve, tra l’altro, adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la “fluidità della circolazione”, laddove per fluidità della circolazione si intende la capacità del traffico veicolare di scorrere in modo continuo, costante e ordinato, senza interruzioni, bruschi rallentamenti o ingorghi.

Aggiunge che tale preciso obbligo non sembra sia stato rispettato nella programmazione/esecuzione dei lavori nel tratto segnalato, considerato che :

1)È stato scelto il metodo del restringimento della carreggiata in un raccordo autostradale estremamente trafficato, in luogo di altri accorgimenti meno invasivi, scelta che comporta quotidiane file chilometriche in autostrada e intasamento anche delle altre vie di accesso alla città per chi viene da Nord

2)Non vi e’ traccia alcuna di lavori da quando è stato istituito tale restringimento

3)Non si riesce a comprendere la motivazione degli eventuali lavori da eseguire né alcuna indicazione sulla tipologia e sulla durata.

Invita pertanto l’Anas a programmare ed eseguire i lavori necessari nel raccordo autostradale in oggetto nel rispetto primario dei diritti dei cittadini utenti che quotidianamente si servono dell’arteria , ottemperando al dettato dell’art. 21 del codice della strada, ovvero programmando i lavori ed eseguendoli ASSICURANDO come criteri prioritari, oltre alla sicurezza , anche LA FLUIDITA’ del traffico veicolare, ovvero adottando tutti gli accorgimenti necessari e sufficienti per limitare al massimo il disagio dei cittadini utenti della strada, ciò in conformità del dettato normativo nonché dei provvedimenti ministeriali e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, quest’ultima deputata a ‘definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto’.

“Chiede ancora all’Anas di comunicare alla scrivente Unione Consumatori – Sportello di Catona l’inizio, la natura e la durata dei lavori in oggetto nonché le modalità di esecuzione che auspica siano h24 e comunque utilizzando tipologie di cantiere atte a ridurre le tempistiche di durata dei lavori e, nel contempo, limitare al minimo gli impatti sulla circolazione, sia in termini di sicurezza che di comfort e finalizzate ad accelerare al massimo la velocità dei lavori, con contestuale riduzione dei disagi per i cittadini utenti. Ricorda infine che la citata Autorità di Regolazione dei Trasporti, con delibera n. 211 del 2025 ha introdotto dal prossimo giugno 2026 il diritto al rimborso del pedaggio autostradale per i disagi legati alla presenza di cantieri, e il fatto che l’A2 non sia soggetta al pagamento del pedaggio non esime l’Ente gestore dalla responsabilità nei confronti dei cittadini utenti del tratto di Reggio Calabria , che pur essendo esentati dal pedaggio non sono cittadini di serie B ma godono degli stessi diritti e meritano le medesime attenzioni riservate a tutti gli altri utenti”.