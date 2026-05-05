Città Metropolitana di Messina, domani al via la 16ª edizione de “Il Maggio dei Libri”

La XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina apre il suo ciclo di presentazioni con un’opera che invita a riflettere in profondità sulla storia e sulla cultura occidentale. Il nuovo saggio di Giuseppe Ruggeri, “Dell’irragionevole ragione. Sguardi sull’Occidente”, sarà presentato domani 6 maggio alle ore 10:00 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina (Via XXIV Maggio, 48), in un incontro ad ingresso gratuito aperto al pubblico.

Il libro analizza come la storia dell’Occidente sia stata costruita sulle cosiddette grandi conquiste dell’umanità

Il libro analizza come la storia dell’Occidente sia stata costruita sulle cosiddette grandi conquiste dell’umanità: la libertà di pensiero, l’affrancamento da ogni forma di schiavitù e il primato della scienza e della tecnologia. Eventi chiave come la guerra d’indipendenza americana, le rivoluzioni francese e russa, la beat-culture, il suffragio universale e la parità dei sessi costituiscono i “mattoni” di questa costruzione secolare. Ruggeri invita il lettore a osservare questi eventi da prospettive alternative, andando oltre la facciata tradizionale della storia. La verità, spesso percepita in modo parziale, richiede di essere esplorata nella sua radice originaria, per comprenderne la piena profondità. Il saggio stimola così una riflessione critica sul presente e sui valori che ancora oggi modellano la società occidentale.

Giuseppe Ruggeri è medico e giornalista pubblicista

Giuseppe Ruggeri, nato a Messina nel 1961, è medico e giornalista pubblicista. Ha collaborato con La Sicilia di Catania e il settimanale regionale Centonove e attualmente scrive per testate online tra cui Messina Today, Mondonuovonews, Tempostretto e Letteraemme, occupandosi di temi legati all’identità e alla memoria, sia individuale sia collettiva. Ruggeri è anche pacifista e membro attivo del Movimento civile Pace Terra e Dignità, fondato da Michele Santoro e Raniero La Valle. La sua scrittura riflette un approccio critico alla società e alla storia, invitando il lettore a esplorare le complessità della condizione umana. Durante la presentazione, l’autore dialogherà con il pubblico, approfondendo i temi centrali del saggio e rispondendo alle domande dei partecipanti.

Sarà un’occasione per riflettere sul ruolo della ragione nella storia occidentale e sull’importanza di osservare gli eventi da prospettive diverse, cogliendone l’intera complessità. Un’opportunità unica per entrare nel mondo riflessivo e stimolante di Giuseppe Ruggeri, che invita a mettere in discussione le certezze consolidate e a guardare alla storia e al presente con occhi nuovi.