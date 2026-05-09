Circoscrizioni, Mimmo Praticò presenta la sua lista: “servono più servizi e manutenzione”. Ma è candidato con quel CentroSinistra che non li ha garantiti finora

Prosegue il percorso politico e programmatico a sostegno della candidatura di Mimmo Battaglia a sindaco di Reggio Calabria. Nella sede del comitato elettorale di Corso Garibaldi si è svolta la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno di Mimmo Praticò, candidato alla presidenza della Prima Circoscrizione. L’incontro, molto partecipato, ha visto la presenza dei candidati della lista, dei segretari del Pd cittadino e metropolitano, Valera Bonforte e Giuseppe Panetta, del candidato sindaco Mimmo Battaglia e dei candidati al Consiglio comunale Demetrio Delfino e Carmelo Versace. Tutti hanno ribadito il valore di una proposta politica radicata nei quartieri e orientata ai bisogni concreti dei cittadini.

Nel corso del suo intervento, Praticò ha spiegato le ragioni della sua candidatura, sottolineando di essersi “sentito chiamato dalla città” e di aver scelto di mettersi a disposizione della comunità in una fase decisiva per il futuro di Reggio Calabria. Il candidato alla presidenza della Prima Circoscrizione ha indicato tra le priorità la necessità di rafforzare la manutenzione ordinaria, migliorare i servizi ai cittadini e restituire centralità ai quartieri, dal centro storico fino alle aree collinari della Prima Circoscrizione.

Al centro del suo intervento anche il tema del decentramento amministrativo e del ruolo delle circoscrizioni, considerate strumenti fondamentali per avvicinare le istituzioni ai territori e ai bisogni quotidiani delle persone. “Le circoscrizioni – ha affermato – erano e restano un punto qualificante del programma del centrosinistra. Oggi però rischiano di rimanere svuotate se non vengono messe nelle condizioni di operare concretamente. Non bastano gli annunci o gli emendamenti propagandistici: servono risorse vere e autonomia operativa per dare risposte ai cittadini”.

Mimmo Praticò richiama a maggiori servizi e manutenzione, ma stride un po’ rispetto alla sua scelta: è infatti candidato con il CentroSinistra, quello stesso CentroSinistra che ha guidato la città in questi dodici anni, garantendo pochi servizi e manutenzione.