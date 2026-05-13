Cinquefrondi, il comune aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi aderisce “con convinzione alla Settimana Nazionale della Celiachia promossa dall’Associazione Italiana Celiachia, confermando il proprio impegno verso i temi dell’inclusione, della salute e della sensibilizzazione sociale. Nell’ambito delle iniziative previste, nella giornata del 15 maggio, nelle mense scolastiche della scuola dell’infanzia dei plessi “Corrado Alvaro” e “Bruno Buozzi”, verranno distribuiti pasti completamente senza glutine. Un gesto simbolico ma dal forte valore educativo, pensato per avvicinare i più piccoli alla conoscenza della celiachia e all’importanza del rispetto delle esigenze alimentari di ogni persona. L’iniziativa vuole trasformare l’informazione in esperienza concreta, affinché la consapevolezza non resti un concetto astratto ma diventi parte della quotidianità. Attraverso un momento semplice e condiviso come quello del pranzo scolastico, bambini, famiglie e personale scolastico avranno l’opportunità di riflettere sul significato dell’inclusione e sull’importanza di costruire ambienti sempre più attenti ai bisogni di tutti”.

“La celiachia, infatti, non rappresenta soltanto una condizione alimentare, ma una realtà che richiede attenzione, conoscenza e sensibilità. Educare fin dall’infanzia al rispetto delle differenze e delle necessità individuali significa gettare le basi per una comunità più empatica, consapevole e accogliente. Abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa – dichiara l’Amministrazione Comunale – perché crediamo profondamente nel valore educativo della scuola e nella necessità di promuovere percorsi di sensibilizzazione che coinvolgano l’intera comunità. Parlare di celiachia significa parlare di diritti, salute, rispetto e inclusione. Farlo attraverso un’esperienza diretta aiuta i bambini a comprendere, con naturalezza, che le esigenze di ciascuno meritano attenzione e considerazione”.

“L’obiettivo dell’iniziativa non è quello di limitare la riflessione alla sola Settimana Nazionale della Celiachia, ma di fare in modo che questo momento rappresenti un punto di partenza verso una cultura dell’inclusione sempre più radicata. Promuovere consapevolezza significa contribuire alla costruzione di una società capace di comprendere, accogliere e valorizzare le esigenze di tutti, senza lasciare indietro nessuno”, prosegue la nota. L’Amministrazione Comunale ringrazia “le istituzioni scolastiche, il personale delle mense e tutte le realtà coinvolte per la collaborazione e la sensibilità dimostrate nella realizzazione di un’iniziativa che unisce educazione, salute e partecipazione civile”.