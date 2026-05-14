Cinquefrondi: confronto pubblico su guerra, territori e costruzione della pace

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi informa la cittadinanza che venerdì 15 maggio, alle ore 18:00, presso Piazza della Repubblica, si terrà un importante momento di confronto pubblico e partecipazione democratica dedicato al tema della pace, della cooperazione tra i popoli e degli effetti concreti che i conflitti producono anche sui territori locali. L’iniziativa, organizzata e fortemente voluta dall’Europarlamentare Danilo Della Valle, nasce dall’esigenza di promuovere una riflessione collettiva su uno dei temi più urgenti e delicati del nostro tempo: le conseguenze sociali, economiche e umanitarie delle guerre e il ruolo che le istituzioni, le comunità e i cittadini possono svolgere nella costruzione di una cultura della pace fondata sul dialogo, sulla solidarietà e sulla giustizia sociale.

In un contesto internazionale segnato da conflitti armati, tensioni geopolitiche e crescenti disuguaglianze, l’appuntamento di Cinquefrondi rappresenta un’occasione significativa per approfondire il legame tra gli scenari globali e la vita quotidiana delle comunità locali, evidenziando come le guerre incidano concretamente sui territori attraverso crisi economiche, aumento delle fragilità sociali, precarietà e riduzione delle opportunità per le nuove generazioni.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Cinquefrondi e del Sindaco Conia

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Cinquefrondi Fausto Cordiano e del Sindaco Michele Conia, che ribadiranno il valore della partecipazione civica e dell’impegno delle istituzioni locali nella promozione dei diritti, della pace e della coesione sociale. Nel corso dell’iniziativa interverranno inoltre il parlamentare Anna Laura Orrico e l’europarlamentare Danilo Della Valle, promotore dell’evento, i quali offriranno il proprio contributo politico e istituzionale su temi centrali quali il ruolo dell’Europa nei processi di pace, la necessità di investire nella diplomazia e nella cooperazione internazionale, il sostegno ai territori e la costruzione di politiche orientate alla tutela dei diritti umani e del benessere collettivo. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza, le associazioni, il mondo del volontariato, i giovani e le realtà sociali del territorio “a partecipare attivamente a questo importante momento di ascolto, dialogo e confronto, nella convinzione che soltanto attraverso la consapevolezza, la partecipazione democratica e la responsabilità condivisa sia possibile costruire una società più giusta, inclusiva e realmente orientata alla pace”.