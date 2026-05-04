Cicogne day a Gela: nidificazione sui tralicci Enel e accordi per la salvaguardia della specie

Una giornata interamente dedicata all’osservazione delle Cicogne si è tenuta ieri a Gela (Caltanissetta) e sarà ripetuta la prossima domenica. Il “Cicogna day” è ormai diventato simbolo di biodiversità in un’area in passato fortemente segnata dalla presenza industriale. Le Cicogne nidificano sui tralicci Enel. “In questa zona abbiamo censito almeno cinquanta coppie“, dice Emilio Giudice della Riserva Biviere-Lipu. Da anni, le Cicogne hanno trovato casa nell’area della Piana di Gela, soprattutto con il lavoro condotto dai responsabili di zone protette.

Negli ultimi anni, sono stati siglati accordi con Enel, sostenuti dalla Regione, che consentono di isolare le linee elettriche a media tensione, per evitare la morte di Cicogne che nidificano sui tralicci. Sono stati predisposti anche nidi artificiali. “La mortalità delle Cicogne è notevolmente diminuita nell’area delle linee elettriche che sono già state isolate, nei pressi di Timpazzo – aggiunge Giudice – insieme a Enel inizieremo uno studio ulteriore sulle altre linee elettriche. Solo programmando, l’azienda potrà mettere in bilancio le somme per gli interventi. Vorremo proporre un protocollo anche al Comune di Acate, per destinare a interventi naturalistici una parte delle compensazioni di impianti fotovoltaici. Vorremo farlo anche con il Comune di Gela ma allo stato pare ci sia poco interesse“.

Per Giudice, “la cicogna può diventare simbolo di una ripresa naturalistica del territorio“. Attraverso l’area “Geloi Wetland”, inoltre, è arrivata una menzione ministeriale per la ricostruzione di zone umide, portata avanti in questi anni in una delle aree della Piana di Gela. Nella giornata dedicata al “Cicogna day“, a Niscemi (Caltanissetta), invece, sono state poste le basi per implementare la rete dei paesaggi attivi, che coinvolge le aree naturalistiche candidate al premio nazionale “Paesaggio 2026”. “C’è la volontà di mettere insieme più esperienze naturalistiche e di biodiversità, in Sicilia, partendo da una città, Niscemi, fortemente scossa dalla frana di gennaio e che dista pochi chilometri dall’area dove nidificano le Cicogne, nella Piana di Gela“, spiegano alcuni aderenti all’iniziativa.