Cerisano (Cosenza), prorogate al 5 maggio le iscrizioni alla Scuola di Politica

Prorogati i termini per partecipare alla I edizione della Scuola di Politica di Cerisano. A seguito dell’elevato numero di domande pervenute, anche da fuori regione e dall’estero, il Comune ha deciso di posticipare la scadenza delle iscrizioni al 5 maggio, al fine di consentire una migliore selezione e organizzazione. L’iniziativa, realizzata in partnership con ASPROM (Associazione per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno), si svolgerà negli spazi di Palazzo Sersale e si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione culturale e sociale del borgo.

Cresce l’interesse, soprattutto tra i giovani, confermando il progetto come uno dei più attrattivi nel panorama formativo del Sud Italia. Le iscrizioni restano aperte attraverso il sito ufficiale: https://scuoladipolitica.it. La Scuola, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Lucio Di Gioia, si terrà dall’8 maggio al 20 giugno e prevede un percorso articolato in due moduli formativi, pensati per offrire competenze avanzate sui temi della vita pubblica, della governance e della gestione del bene comune.

Il programma didattico sarà affidato a un corpo docente di alto profilo, composto da accademici, rappresentanti delle istituzioni e della politica, ed esperti di relazioni internazionali, con un approccio multidisciplinare e comparato. La partecipazione è gratuita. È inoltre prevista la possibilità di usufruire di vitto e alloggio a prezzi convenzionati, con ospitalità nel centro storico del borgo. Durante il percorso sono previsti focus e incontri con personalità delle istituzioni e del mondo della cultura, offrendo ai corsisti un confronto diretto con esperienze concrete della vita pubblica.

Il progetto rientra tra gli interventi finanziati dall’Unione Europea (Next Generation EU) e dal Ministero della Cultura nell’ambito del programma di “Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”. Cerisano si conferma così non più soltanto un borgo, ma un centro dinamico di ricerca, formazione e confronto sui temi della politica e della società contemporanea.