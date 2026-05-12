Centro dialisi di Taurianova, Biasi chiama Di Furia: “il farmaco è stato ordinato”

Sono buone le notizie comunicate al sindaco Roy Biasi dal direttore generale dell’Asp, Lucia Di Furia, sollecitata stamattina dal primo cittadino a proposito della paventata carenza di un farmaco salvavita somministrato ai pazienti del Centro dialisi di Taurianova. “Disponibile da ieri, il medicinale è stato prontamente ordinato“, informa il sindaco Biasi attivatosi anche in questo caso prontamente al fine di prevenire ogni rischio dovuto alla possibile mancanza del medicinale e risolvere le preoccupazioni dei malati.

“Come sempre – commenta il sindaco Biasi – il direttore Di Furia, che ringrazio, dimostra attenzione, sensibilità e prontezza nell’informarsi direttamente dagli uffici Servizi anche sulle cure adeguate somministrate ai malati cronici e mettere al bando qualsiasi allarme che possa scaturire in dannose forme di allarmismo, per quanto riguarda i presidi operativi nel territorio di Taurianova. Il Centro dialisi attivo presso l’ex ospedale cittadino, meta giornalmente di una utenza che proviene da tutta la provincia, è diventato per la professionalità degli operatori un fiore all’occhiello dell’offerta sanitaria del nostro Distretto, non è e non può essere trascurato per via delle risposte vitali che deve offrire ai malati, ecco perché mi sento di tranquillizzare rispetto all’allarme sollevato in queste ore”.