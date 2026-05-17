Centenario della Banda Musicale della Guardia di Finanza: trionfo a Noto durante l’Infiorata

La splendida Piazza Municipio di Noto, con la sua architettura barocca unica al mondo, ha fatto da scenografia a un evento memorabile: il centenario della Banda Musicale della Guardia di Finanza. L’esibizione ha rappresentato un momento di grande prestigio artistico e istituzionale, attirando cittadini, turisti e appassionati di musica in una serata che resterà nella memoria di tutti i presenti. La piazza era gremita, a testimonianza del legame forte che unisce il corpo bandistico alla comunità e alla tradizione culturale della Sicilia.

La magia dell’Infiorata e la musica della Guardia di Finanza

L’evento si è inserito nel contesto della celebre Infiorata di Noto, festival noto a livello internazionale per i suoi spettacolari tappeti floreali. La Banda Musicale della Guardia di Finanza ha offerto un repertorio di altissimo livello, alternando brani istituzionali a composizioni classiche, regalando al pubblico un vero e proprio viaggio musicale. L’esibizione ha ricevuto il plauso entusiasta dell’amministrazione comunale e degli spettatori, sottolineando il ruolo della musica come elemento di coesione sociale e culturale.

Orgoglio e emozione per il Generale Muscarà

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il Generale Maurizio Muscarà ha espresso profonda emozione per l’accoglienza ricevuta in terra siracusana, sottolineando il significato storico e simbolico della serata. “Celebrare cento anni di storia della nostra Banda Musicale in una città come Noto, con la partecipazione calorosa della comunità, è un motivo di orgoglio e responsabilità”, ha dichiarato il Generale. L’evento ha rafforzato il legame tra istituzioni, cittadini e cultura musicale, confermando la centralità della Guardia di Finanza anche nel campo delle iniziative culturali.

Un evento che unisce arte, storia e tradizione

Il successo dell’iniziativa non si misura solo in termini di partecipazione, ma anche nella capacità di coniugare storia, arte e musica. Il centenario della Banda Musicale della Guardia di Finanza ha rappresentato un’occasione unica per celebrare la tradizione bandistica italiana e per valorizzare il patrimonio culturale di Noto. La serata ha inoltre messo in luce l’importanza di eventi pubblici di alto profilo come strumenti di promozione del turismo e di rafforzamento dell’identità locale.