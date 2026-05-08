CCPM di Taormina, De Luca: “Schifani ha mantenuto l’impegno, andremo insieme a Roma”

“Sul CCPM di Taormina ho seguito la vicenda fin dall’inizio. Da sindaco ho chiesto con forza che venisse inserito nella rete ospedaliera regionale e devo riconoscere che il presidente Renato Schifani ha mantenuto l’impegno assunto. Le cose vanno sempre chiamate con nome e cognome: Schifani, su mia espressa richiesta, ha fatto ciò che per dieci anni non era stato fatto. Il primo passo era proprio questo: inserire il CCPM nella rete ospedaliera”, lo afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Adesso attendiamo che venga definito e approvato in via conclusiva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Rispetto alla posizione del Bambin Gesù, bisogna comprendere bene cosa significhi questa comunicazione. Ieri sono stato contattato dal presidente Schifani, che mi ha tranquillizzato sulla vicenda e mi ha confermato che andremo insieme a Roma: lui in qualità di presidente della Regione, io in qualità di sindaco di Taormina”, rimarca De Luca.

“Andremo a confrontarci con il Bambin Gesù e a compiere tutti i passaggi necessari affinché l’équipe che si è distinta in oltre vent’anni di attività resti a Taormina. Gli aspetti amministrativi e gestionali non competono al sindaco, ma devono essere impostati in modo corretto per garantire la compatibilità con la richiesta formulata dalla Regione Siciliana: mantenere a Taormina quell’équipe e questo servizio. Su un tema così delicato respingo al mittente ogni strumentalizzazione. Noi andiamo avanti con serietà, responsabilità e buona amministrazione”, conclude De Luca.