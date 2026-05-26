CB Ungaro Sporting presenta il Summer Football Academy: i dettagli della tre giorni organizzata dall’ex calciatore della Reggina

Un evento dedicato alla crescita sportiva, mentale e relazionale dei giovani atleti. “Alleniamo la mente”, voluto e organizzato dalla CB Ungaro Sporting, ha visto la partecipazione di oltre 50 persone tra giovani atleti e genitori. L’iniziativa si è articolata in tre momenti: uno motivazionale con il Mental Coach Michelangelo Marino, uno dedicato alla presentazione del Summer Football Academy, condotto da Gaetano Ungaro, e uno aggregativo con un aperitivo a bordo piscina insieme ai giovani atleti e alle loro famiglie.

L’evento ha rappresentato l’occasione per presentare il nuovo progetto estivo ideato da Gaetano Ungaro, ex calciatore professionista, che si svolgerà il 10, 11 e 12 luglio presso il Regent Hotel. Il Summer Football Academy nasce con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’esperienza estiva diversa: un vero e proprio ritiro, durante il quale saranno curati tutti i dettagli della preparazione e della crescita dei giovani atleti.

Nel programma sono previsti approfondimenti su alimentazione, tecnica, aspetti mentali e motivazionali, oltre a lezioni di inglese, partite e momenti di aggregazione. Con questa iniziativa, la CB Ungaro Sporting punta a proporre un modello di formazione sportiva che unisce campo, motivazione, educazione e socialità, coinvolgendo non solo i giovani atleti ma anche le famiglie.