Catonateatro 2026, presentata la 41ª edizione: gli spettacoli in calendario

“Chiusa la Stagione invernale al Teatro Cilea con ancora l’eco degli applausi per il successo di Tosca, ci ritroviamo catapultati in quella estiva, l’Edizione numero 41 di Catonateatro. Le difficoltà vissute negli ultimi mesi e lo stato d’animo poco sereno ci hanno portato a riflettere sulla nostra continuità, sul lavoro di tutti questi anni. A tali sentimenti si aggiunge poi la trasformazione che sta vivendo il settore dello spettacolo dal vivo con un’offerta artistica sempre più carente in estate e la diminuzione di Festival simili al nostro che si sono trovati negli anni, tra le altre cose, a dover concorrere con l’offerta gratuita degli enti pubblici.

Ciononostante siamo riusciti a realizzare un cartellone di tutto rispetto e con eventi esclusivi, mantenendo alto il livello artistico-culturale, anche senza i soliti cantanti ormai abituati a cachet da capogiro. Sarà un cartellone suggestivo in grado di accontentare i gusti di un pubblico sempre più vasto. Sette gli appuntamenti che abbracceranno diverse discipline artistiche (musica, danza, prosa classica e contemporanea) puntando a creare un’esperienza totale, abbattendo le barriere tra i singoli linguaggi espressivi. La Direzione artistica è di Lillo Chilà e Luciano Pensabene“, è quanto si legge in una nota stampa a firma di Polis Cultura per il lancio della 41esima Edizione di Catonateatro.

Di seguito la presentazione degli appuntamenti: “si parte il 29 Luglio con l’edizione speciale del famoso musical dedicato a Frate Francesco, FORZA VENITE GENTE che festeggia 45 anni di successo con oltre 3500 repliche, infatti la prima edizione risale al 9 ottobre 1981, quest’anno coincide anche con la celebrazione dell’ottavo centenario della sua morte. La versione che vedremo a Catona vanta un nuovo impianto scenico, rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. Venti fra attori, cantanti e ballerini, ci accompagneranno in questo viaggio musicale incentrato sulla figura del Patrono d’Italia, raccontando valori ed emozioni con intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli.

L’1 agosto Catonateatro ospiterà una stella della danza, Giovanni Pernice, che da Palermo è approdato a Londra e grazie al suo straordinario talento, alla tecnica impeccabile e a un carisma unico è diventato una star della televisione e del teatro inglese. Noto al grande pubblico italiano per il suo ruolo di protagonista a “Ballando con le Stelle” (vincitore in coppia con Bianca Guaccero), in SHALL WE DANCE! Pernice si racconterà in una storia emozionante tra balli travolgenti e hits famose. Uno spettacolo celebrativo, quindi, che ripercorre la sua vita e la sua carriera. Lo show porta la firma della direzione artistica di Massimo Romeo Piparo – storico autore e ideatore di Ballando con le stelle – ed è una produzione de Il Sistina.

Il grande teatro di Eduardo De Filippo andrà in scena il 6 Agosto con uno dei suoi interpreti più importanti degli ultimi anni, in teatro ma anche nelle acclamate versioni Rai (Filumena Marturano, Napoli milionaria e Questi fantasmi), Massimiliano Gallo, che in LETTERA AD EDUARDO dà voce e anima ad alcuni tra i più intensi brani del teatro e della poesia eduardiani, restituendo al pubblico il suono profondo delle sue parole: quelle che sanno far ridere, commuovere e riflettere. Ad accompagnare il racconto scenico, un raffinato ensemble musicale diretto dal maestro Mimmo Napolitano. La voce di Carmen Scognamiglio arricchisce la serata con interpretazioni musicali che dialogano con le atmosfere evocate dai testi.

E ancora grande teatro in scena il 9 Agosto con LE SUPPLICI di Eschilo. Dopo il grande successo riscosso dieci anni fa al Teatro Greco di Siracusa, che colpì il grande grecista americano Oliver Taplin tanto da considerarla “un capolavoro, capace di fare rivivere la vera essenza della tragedia greca di Eschilo”, torna in scena con un nuovo allestimento nella messa in scena firmata Mario Incudine e Moni Ovadia. Nel cuore di questa nuova produzione, troviamo un cast di altissimo livello, oltre ai già citati Ovadia e Incudine, ci sarà Federica Luna Vincenti che interpreta la Prima Corifea, mentre Giovanni Calcagno dà voce all’Araldo degli Egizi e Paride Benassai vestirà il ruolo di Danao. Tra le particolarità più attese, la presenza di Faisal Taher, cantante palestinese, nel ruolo del Messaggero: un contributo artistico che arricchisce ulteriormente l’opera con sfumature culturali e musicali uniche.

Il 12 Agosto sarà in scena un grande classico della commedia, l’intramontabile MISERIA E NOBILTÀ di Eduardo Scarpetta. La maschera di Felice Sciosciammocca, un povero squattrinato che si arrangia con espedienti per racimolare a stento un pezzo di pane, rappresenta l’apice dell’arte attoriale italiana e il meglio del teatro napoletano. Questo testo è una vera festa del teatro, il massimo della “felicità” che un pubblico possa provare. Tutti abbiamo in mente la mitica versione filmica con Totò, sul palco di Catona invece viene presentata nell’edizione storica di Gilberto Idonea. In scena tra gli altri Alessandro Idonea, degno erede del padre qui anche in veste di regista, Giovanna Criscuolo, Vincenzo Volo, Rosario Minardi.

Il 18 Agosto si rinnova lo stretto legame tra Pirandello e la Polis Cultura, IL GIUOCO DELLE PARTI è il nuovo spettacolo con protagonista il maestro Pippo Pattavina, reduce dal grande successo di questo inverno al Cilea con Il piacere dell’onestà sempre di Pirandello. Il giuoco delle parti è una delle opere più intense e moderne di Luigi Pirandello, capace di indagare con straordinaria lucidità le contraddizioni dell’animo umano. Protagonista della vicenda è Leone Gala, interpretato, uomo intelligente e disilluso che osserva la vita con apparente distacco, scegliendo di non lasciarsi più coinvolgere dai sentimenti. Attraverso dialoghi raffinati e una tensione sempre crescente, Pirandello costruisce un dramma umano profondo e attualissimo, nel quale ogni personaggio appare imprigionato nella maschera che la società gli assegna.

Sarà Enrico Guarneri, il 22 Agosto, a spegnere le luci di questa lunga 41esima edizione di Catonateatro, partita a Gennaio presso il Teatro Cilea con un progetto ampio per consentire alla Polis Cultura di destagionalizzare e ampliare la propria offerta culturale. Con la regia di Guglielmo Ferro, Enrico Guarneri vestirà i panni di Arpagone in L’AVARO di Molière, una commedia immortale tra le più incisive del teatro mondiale, un capolavoro che unisce ironia e profondità nella rappresentazione dei vizi umani. L’opera, tra le più rappresentate e amate del grande autore francese, mette in scena con ritmo vivace il contrasto tra interesse e sentimento, tra ragione e passione. Con raffinata ironia, Molière indaga le debolezze umane e l’ossessione per il denaro restituendo una satira elegante ancora attuale, capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Non mancherà l’appuntamento con Verso Sud, il Festival del cinema mediterraneo all’Arena Alberto Neri di Catona, giunto quest’anno alla sua 17esima Edizione, a breve tutte le info. Campagna abbonamenti aperta“.