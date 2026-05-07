Catanzaro, truffa del “falso incidente”: 43enne arrestato, vittima una 92enne

Accusato di aver truffato con il raggiro del cosiddetto “falso incidente di un famigliare“, nello scorso mese di marzo, a Catanzaro, un’anziana di 92 anni, un 43enne, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia. Le indagini sono state condotte dalla Questura di Catanzaro, che con la collaborazione della Squadra mobile di Napoli, ha eseguito il provvedimento di misura cautelare ai domiciliari, emesso dal gip della città calabrese su richiesta della locale Procura della Repubblica. La Squadra Volante di Catanzaro ha accertato che l’uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare dalla donna “somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante“.