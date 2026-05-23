Catanzaro-Monza in chiaro: la finale playoff di Serie B arriva in diretta gratuita

Buone notizie per i tifosi di Catanzaro e Monza: la finale playoff di Serie B sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. La notizia rende ancora più attesa una sfida che catalizza l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, permettendo a un pubblico ancora più ampio di seguire il primo atto di una gara che mette in palio un traguardo pesantissimo. Secondo quanto riportato nella grafica, Catanzaro-Monza sarà trasmessa non solo sulle piattaforme a pagamento, ma anche gratuitamente sul canale in chiaro. Un elemento che aumenta ulteriormente l’interesse attorno al match e che consente anche a chi non dispone di abbonamenti sportivi di assistere alla partita.

La gara d’andata della finale playoff di Serie BKT 2025/26 sarà dunque visibile su TV8, oltre che su Dazn, Sky Sport e Prime. La possibilità di seguire l’incontro gratuitamente sul canale 8 del digitale terrestre rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più rilevanti per il pubblico, soprattutto in vista di una partita che si preannuncia ad altissima tensione sportiva. La scelta di trasmettere l’incontro anche in chiaro conferma il peso mediatico della sfida tra Catanzaro e Monza, un confronto destinato ad accendere l’entusiasmo delle due tifoserie e ad attirare l’attenzione di molti appassionati di calcio. La finale playoff, infatti, è uno di quegli appuntamenti che vanno oltre il singolo match, perché racchiudono una stagione intera e concentrano in novanta minuti aspettative, pressione e sogni.

Per i tifosi, la possibilità di seguire la partita gratuitamente su TV8 è una notizia particolarmente significativa. In un momento in cui le grandi sfide calcistiche sono spesso distribuite tra più piattaforme, la messa in onda in chiaro permette a un pubblico più vasto di vivere l’evento senza barriere di accesso, trasformando la partita in un appuntamento ancora più popolare. L’attesa adesso si sposta tutta sul campo, dove Catanzaro e Monza si giocheranno il primo capitolo di una finale destinata a lasciare il segno. E questa volta, grazie alla trasmissione in chiaro, a seguirla ci sarà anche una platea televisiva ancora più ampia.