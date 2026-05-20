Catanzaro, la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”

Prosegue con un appuntamento di straordinario rilievo culturale e politico la XII edizione della rassegna “Libri & Bollicine – Incontro con l’autore”, format ideato da Salvatore Sangiuliano (Annozero Eventi) per promuovere il dialogo tra cultura, attualità e territorio attraverso la presenza di protagonisti del panorama italiano. Mercoledì 28 maggio 2026, alle ore 18:30, presso l’Hotel Guglielmo, la rassegna ospiterà Pier Ferdinando Casini per la presentazione del suo libro “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”, edito da Il Mulino.

Nel corso dell’incontro, Casini dialogherà con il conduttore Domenico Gareri, in un confronto aperto sui grandi temi della politica italiana, sull’evoluzione delle istituzioni democratiche e sulle trasformazioni che hanno attraversato il Paese dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri. L’evento rappresenta una preziosa occasione di approfondimento e riflessione pubblica attorno alla storia politica italiana contemporanea, raccontata attraverso l’esperienza diretta di uno dei suoi protagonisti più longevi e autorevoli. Eletto in Parlamento ininterrottamente dal 1983, Casini ha attraversato tutte le stagioni della Repubblica italiana: dalla Democrazia Cristiana alla fine della Prima Repubblica, dalla nascita del bipolarismo all’epoca dei governi Berlusconi, fino agli scenari politici più recenti.

Il volume, costruito come un intenso dialogo con lo storico Paolo Pombeni, raccoglie inoltre alcuni dei più significativi interventi parlamentari pronunciati da Casini nel corso di oltre quarant’anni di vita istituzionale. Il libro offre così una lettura originale e personale dei passaggi cruciali della storia repubblicana italiana, alternando analisi politica, ricordi inediti, retroscena istituzionali e riflessioni sul ruolo del centro moderato nella vita democratica del Paese.

“Al centro dell’aula” si configura non soltanto come una memoria autobiografica, ma come un vero e proprio viaggio nella storia politica italiana recente: dagli anni della Prima Repubblica alle tensioni della transizione politica degli anni Novanta, dal “terremoto Berlusconi” alla nascita della Seconda Repubblica, fino alle nuove sfide internazionali, europee e geopolitiche che caratterizzano l’attualità. Il racconto di Casini restituisce il valore del confronto democratico, del dialogo parlamentare e della mediazione politica come strumenti fondamentali della convivenza civile.

Particolarmente significativo è anche il messaggio culturale e civile che emerge dal volume: il richiamo costante al rispetto delle istituzioni, alla centralità del Parlamento e alla necessità di recuperare un linguaggio politico capace di ascolto, equilibrio e responsabilità. In diverse presentazioni pubbliche del libro, Casini ha ribadito il valore del dialogo tra posizioni differenti, sostenendo di non essersi “mai sentito integralista”, ma di aver sempre considerato il confronto democratico come elemento essenziale della politica.

La serata di Catanzaro si preannuncia dunque come un momento di grande interesse per cittadini, amministratori, professionisti, studenti e appassionati di politica e attualità, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente il racconto di uno dei protagonisti più rappresentativi della storia parlamentare italiana.

L’appuntamento si inserisce nel percorso culturale della rassegna “Libri & Bollicine”, che negli anni ha saputo coniugare divulgazione, confronto intellettuale e promozione del territorio, ospitando personalità del mondo della cultura, del giornalismo, delle istituzioni e dello spettacolo.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Guglielmo Caffè, partner che da sempre contribuisce alla crescita culturale e sociale del territorio attraverso il sostegno ad appuntamenti di alto profilo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.