Catanzaro, il 28 maggio la presentazione di “Network 4CalAgriRi”: agroalimentare sostenibile, rigenerazione rurale e comunità

L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, interverrà, giovedì 28 maggio, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, alla presentazione del progetto “Network 4CalAgriRi-genera: Fare rete in Calabria sull’agroalimentare sostenibile per rigenerare aree rurali e comunità”. Il progetto, risultato vincitore di un finanziamento ministeriale, è promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, sotto la responsabilità scientifica della ricercatrice di Diritto agrario alimentare, Maria Carlotta Rizzuto.

L’iniziativa avrà inizio alle ore 15.30. Prevista anche una tavola rotonda dal titolo “Fare rete in Calabria sull’agroalimentare sostenibile”, nel corso della quale, insieme all’assessore Gallo, si confronteranno rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e produttivo, tra cui il rappresentante di Slow Food Calabria APS, Michelangelo D’Ambrosio, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo.

Nel corso dell’evento, Angelo Maciletti, di Smart City Instruments, presenterà la piattaforma CALAgriFood.

All’iniziativa parteciperanno inoltre la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’UMG, Aquila Villella, Annarita Trotta, Ludovico Abenavoli e Giuseppe Scalata, a testimonianza del carattere fortemente interdisciplinare del progetto.

Il Network coinvolge la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – insieme a un ampio partenariato composto da università, enti di ricerca, imprese e realtà del terzo settore, tra cui Smart City Instruments, Slow Food Calabria, Comalca e diversi comuni calabresi, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di fare sistema e promuovere nuove opportunità di sviluppo sostenibile.