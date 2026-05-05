Catanzaro: fermato per molestie, nigeriano portato al Cpr di Bari in attesa di valutazione protezione internazionale

Un cittadino di nazionalità nigeriana, che nelle scorse settimane si era reso protagonista di una serie di molestie a donne e ragazze giovani nei pressi di Corso Mazzini, nel centro di Catanzaro, è stato fermato stamani dalla Polizia in esecuzione di un provvedimento di trattenimento emesso dal questore del capoluogo calabrese Giuseppe Linares. Il provvedimento è stato emesso perché l’uomo è stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sua presenza sul territorio nazionale è stata ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza collettiva, anche in considerazione della condotta aggressiva manifestata.

Stamani, personale delle Volanti lo ha fermato e portato all’Ufficio immigrazione della Questura. L’uomo, senza fissa dimora da tempo, nei giorni scorsi era solito consumare pasti in una struttura locale adibita a mensa solidale. Per lui risulta pendente una richiesta di protezione internazionale presso la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Crotone.

“Diverse – riferiscono gli investigatori – le segnalazioni pervenute agli organi di polizia relative a comportamenti molesti nei confronti di passanti, anche di giovane età, per i quali però non erano mai state formalizzate denunce”. A conclusione dell’istruttoria amministrativa svolta dall’Ufficio immigrazione, il questore ha emesso il provvedimento di trattenimento in costanza di domanda di protezione internazionale che dovrà essere convalidato dalla Corte d’Appello. L’attività è stata portata a termine con l’accompagnamento dell’uomo al Centro di permanenza per i rimpatri di Bari, dove saranno svolte le procedure per la valutazione della richiesta di protezione internazionale.