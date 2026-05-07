Catanzaro: denunciato 49enne di Reggio Calabria per furto di gasolio dopo inseguimento e manomissione di gruppo elettrogeno

Nella notte di martedì, 21 aprile 2026, a Simeri Crichi (CZ) i militari in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno denunciato a piede libero un soggetto 49 enne della provincia di Reggio Calabria per furto aggravato. Nel dettaglio, i militari hanno intercettato un’autovettura che, alla vista dei lampeggianti, ha tentato la fuga verso la SS106. Dopo breve inseguimento, i militari hanno raggiunto e bloccato il veicolo e all’interno del bagagliaio hanno rinvenuto 225 litri di gasolio, suddivisi in 9 taniche, stipati con cura ma senza alcuna spiegazione credibile. Nel frattempo, altre pattuglie, fatte convergere rapidamente sul posto, hanno setacciato la zona collinare, notando piccole tracce di gasolio lungo la strada, che conducevano a un terreno dove una società di noleggio, per conto di Enel, aveva installato un gruppo elettrogeno per sopperire a un recente guasto della rete elettrica locale. Ivi è stato constatato che sportelli del macchinario erano stati forzati. Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige il principio di non colpevolezza.