Catanzaro, controlli dei Carabinieri nei locali: lavoratore irregolare in un ristorante

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Soverato, affiancati dal personale specializzato del N.I.L. di Catanzaro, hanno effettuato ulteriori controlli nell’ambito del più ampio programma di verifiche sulle attività commerciali del soveratese. Tra i vari locali controllati, in un ristorante i militari hanno individuato un dipendente che è risultato impiegato in maniera irregolare. Per il titolare del locale è scattata una sanzione amministrativa di 3.900 euro.

Nel corso dello stesso intervento, i Carabinieri hanno verificato anche l’assenza delle necessarie autorizzazioni per la diffusione di contenuti musicali tutelati dal diritto d’autore. La violazione ha comportato un’ulteriore sanzione, di oltre 300 euro. L’operazione rientra nel quadro delle iniziative predisposte dal Comando Provinciale di Catanzaro, nell’ambito di un monitoraggio dei locali aperti al pubblico destinati alla movida con l’arrivo della stagione estiva. Un impegno costante, che nelle prossime settimane proseguirà senza sosta, con ulteriori verifiche su tutto il territorio della provincia.