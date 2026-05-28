Catania, tre pony nascosti in un immobile pericolante: scatta il sequestro

Scoperti e sequestrati dalla polizia a Catania tre pony nascosti all’interno di un immobile pericolante ed in pessime condizioni igieniche e sanitarie nel quartiere San Cristoforo. Personale delle Volanti della Questura e del servizio veterinario dell’Asp hanno accertato che i cavalli, senza microchip, erano abusivamente allevati e detenuti in una stalla risultata totalmente abusiva. Considerato il luogo in cui sono stati nascosti i tre pony è verosimile il loro coinvolgimento in attività illecite, visto anche che non è stato possibile rintracciare il proprietario dell’immobile. Al termine del controllo i tre pony sono stati sequestrati e su disposizione della Procura di Catania affidati ad una ditta specializzata che se ne prenderà cura.