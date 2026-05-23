Catania: motociclista non si ferma all’alt e investe un vigile urbano, arrestato

A Catania, durante un controllo in via Cavaliere, nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt della polizia locale e, nel tentativo di sfuggire al fermo, ha investito un agente, procurandogli traumi. La vicenda si è conclusa poche ore dopo con l’individuazione del responsabile, un 21enne, che si è presentato al comando della polizia municipale assistito da un legale, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato.

La notizia più rilevante riguarda la rapidità delle indagini dei vigili urbani, che grazie alle immagini di videosorveglianza sono riusciti a ricostruire i fatti e a risalire al giovane motociclista. L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza urbana, del rispetto delle regole stradali e delle aggressioni agli operatori impegnati nei controlli sul territorio.

Il controllo in via Cavaliere e la fuga nel rione Picanello

L’episodio è avvenuto durante un controllo in via Cavaliere, nel rione di Picanello a Catania. Secondo quanto ricostruito, il motociclista viaggiava senza casco quando gli agenti della polizia locale gli hanno intimato l’alt.

Il giovane, invece di fermarsi al controllo, avrebbe scelto la fuga. Nel tentativo di sottrarsi al fermo, ha investito un agente, causandogli traumi. Il fatto ha trasformato un ordinario controllo su strada in un episodio grave, con conseguenze sia sul piano della sicurezza pubblica sia su quello giudiziario.

L’agente ferito durante il tentativo di fermo

Nel corso della fuga, il motociclista ha investito un appartenente alla polizia locale di Catania, procurandogli traumi. Le condizioni dell’agente, secondo quanto riportato nella nota istituzionale, non sarebbero fortunatamente gravi, ma l’episodio resta significativo per la dinamica e per il rischio corso durante il servizio.

L’investimento dell’agente evidenzia la pericolosità della condotta contestata al giovane. Non si è trattato soltanto di una mancata osservanza dell’alt, ma di una fuga che ha messo in pericolo l’incolumità di un pubblico ufficiale impegnato in un controllo sul territorio.

Le indagini dei vigili urbani e le immagini di videosorveglianza

Dopo la fuga, il motociclista è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini condotte dai vigili urbani. La ricostruzione dei fatti ha permesso alla polizia municipale di risalire al presunto responsabile in tempi rapidi.

Le verifiche sulle immagini e l’attività investigativa hanno avuto un ruolo decisivo. Il giovane, alcune ore dopo l’episodio, si è presentato al comando della polizia municipale, assistito da un legale, e ha ammesso le proprie responsabilità.

Il 21enne arrestato e posto ai domiciliari

Il motociclista, un 21enne, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.

La moto utilizzata durante l’episodio è stata sottoposta a sequestro amministrativo. La misura si inserisce nel quadro degli accertamenti e delle conseguenze amministrative e penali scaturite dalla condotta contestata al giovane.

La nota del Comune e della polizia municipale

Sulla vicenda sono intervenuti, con una nota, il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco, sottolineando la gravità dell’accaduto e rivendicando la rapidità dell’intervento investigativo della polizia municipale di Catania.

Nella nota si legge: “L’episodio rappresenta un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale – affermano in una nota il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco -, ma conferma anche il deciso cambio di passo della polizia municipale di Catania. Il responsabile, dopo non essersi fermato all’alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore. Un monito a chi pensa di poter agire nell’illegalità poiché la polizia locale con le altre forze dell’ordine e anche autonomamente, opera con determinazione e senza alcun timore di fronte a comportamenti illeciti e violenti. Un plauso – prosegue la nota – va alla sezione motociclisti e alla sezione di Polizia giudiziaria e a tutto il corpo della polizia locale per il lavoro rapido ed efficace di ricostruzione dei fatti. Avevamo assunto l’impegno di una polizia municipale efficace ed è questo l’obiettivo che continuiamo a perseguire ogni giorno. All’agente ferito, fortunatamente in modo non grave, rivolgiamo la nostra vicinanza con l’augurio di un pronto ritorno in servizio”.

Il “cambio di passo” rivendicato dalla polizia municipale

La nota istituzionale mette in evidenza quello che viene definito un deciso cambio di passo della polizia municipale di Catania. Il riferimento è alla capacità di rintracciare e arrestare il responsabile nel giro di poche ore, dopo una fuga pericolosa e dopo il ferimento di un agente.

Il messaggio rivolto alla città è chiaro: chi tenta di sottrarsi ai controlli o agisce nell’illegalità non può contare sull’impunità. Secondo quanto affermato nella nota, la polizia locale, insieme alle altre forze dell’ordine e anche autonomamente, opera con determinazione di fronte a comportamenti illeciti e violenti.

Il plauso alla sezione motociclisti e alla Polizia giudiziaria

Nel comunicato viene rivolto un plauso alla sezione motociclisti, alla sezione di Polizia giudiziaria e a tutto il corpo della polizia locale per il lavoro rapido ed efficace di ricostruzione dei fatti. La sinergia tra attività su strada, acquisizione delle immagini di videosorveglianza e indagini successive ha consentito di chiudere il cerchio in tempi brevi.

Il caso dimostra l’importanza degli strumenti investigativi e della presenza operativa sul territorio, soprattutto in situazioni in cui un controllo stradale può degenerare rapidamente in una condotta pericolosa per gli agenti e per i cittadini.

Sicurezza urbana e rispetto delle regole stradali

L’episodio avvenuto a Picanello riporta al centro il tema del rispetto delle regole e della sicurezza sulle strade di Catania. La guida senza casco, la mancata osservanza dell’alt e la fuga dopo l’investimento di un agente rappresentano condotte che aggravano il quadro e mettono in luce una criticità più ampia.

La sicurezza urbana passa anche dai controlli quotidiani della polizia locale, dal rispetto delle norme del codice della strada e dalla capacità delle istituzioni di intervenire rapidamente quando vengono messi a rischio l’ordine pubblico e l’incolumità degli operatori.

Vicinanza all’agente ferito

Nella nota, il sindaco Trantino, l’assessore Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco hanno rivolto vicinanza all’agente ferito, con l’augurio di un pronto ritorno in servizio. Il ferimento, fortunatamente non grave secondo quanto riportato, resta comunque un fatto che evidenzia i rischi affrontati dagli agenti durante i controlli.

La vicenda chiude con un dato centrale: il responsabile è stato individuato, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato. Un episodio che, per le istituzioni cittadine, rappresenta insieme un segnale di allarme sul degrado civile e una conferma dell’efficacia dell’azione della polizia locale di Catania.